Потеряли карту за границей: что делать и как получить деньги

Карта утеряна за границей: как не остаться без денег
Потеря банковской карты за границей может лишить человека доступа к собственным средствам в самый неподходящий момент. ПриватБанк советует в первую очередь заблокировать карту, а затем воспользоваться другой картой, переводом от близких или помощью банка. Рассказываем, что делать в каждой ситуации.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.
Что делать сразу после потери карты
Первое, что нужно сделать, — заблокировать утерянную или похищенную карту. В ПриватБанке советуют немедленно связаться с банком. Если собственного телефона нет, для звонка можно попросить помощи у знакомых или других людей.
После блокировки главный вопрос — как получить доступ к деньгам, оставшимся на счете.
Если дома осталась другая карта
Если у человека есть другая карта ПриватБанка, которую он не взял с собой, деньги можно перевести на карту, которая находится под рукой. В банке отмечают, что сделать это можно через Приват24. Также средства могут быть переведены на карту знакомого, если он находится рядом.
После этого наличные можно получить через доступный банкомат.
Если другой карты нет
Другой вариант — попросить близких перевести деньги на карту, которая осталась у человека или есть у сопровождающего. ПриватБанк отмечает, что пополнение может осуществляться через банковские сервисы, в частности Приват24.
То есть даже после потери основной карты человек не обязательно остается без доступа к собственным средствам — важно сначала перекрыть возможность посторонних операций, а затем организовать другой способ получения денег.
Если вместе с картой утеряны документы
Это уже более сложная ситуация. ПриватБанк советует обратиться в полицию, получить документ об утере и связаться с ближайшим консульством или посольством Украины.
Банк также отмечает, что его оператор может помочь найти контакты украинского дипломатического представительства и туристической полиции страны пребывания.
Что стоит сделать еще до поездки
Чтобы потеря одной карты не обернулась финансовой проблемой, перед поездкой стоит иметь запасной способ доступа к деньгам. Например, отдельную карту, доступ к банковскому приложению и небольшую сумму наличных.
Также стоит сохранить контакты своего банка отдельно от карты. Тогда даже в случае потери кошелька можно будет быстро заблокировать счет и выяснить, как получить доступ к средствам.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк может заблокировать средства на счетах, на которые поступают выплаты в связи с гибелью военнослужащих. Для снятия ограничений клиентам могут понадобиться документы, подтверждающие источник средств. В банке отмечали, что после предоставления необходимых документов проверка может занять несколько банковских дней.
Также Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка могут ежемесячно получать скидку до 200 грн на покупки в "Сильпо". Для участия необходимо активировать соответствующее предложение через подписку и выполнить условия программы. Скидка действует на определенные покупки, а неиспользованные предложения не переносятся на следующий месяц.