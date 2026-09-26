Потеряли карту за границей: что делать и как получить деньги

Банковская карта и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Потеря банковской карты за границей может лишить человека доступа к собственным средствам в самый неподходящий момент. ПриватБанк советует в первую очередь заблокировать карту, а затем воспользоваться другой картой, переводом от близких или помощью банка. Рассказываем, что делать в каждой ситуации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

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Что делать сразу после потери карты

Первое, что нужно сделать, — заблокировать утерянную или похищенную карту. В ПриватБанке советуют немедленно связаться с банком. Если собственного телефона нет, для звонка можно попросить помощи у знакомых или других людей.

После блокировки главный вопрос — как получить доступ к деньгам, оставшимся на счете.

Если дома осталась другая карта

Если у человека есть другая карта ПриватБанка, которую он не взял с собой, деньги можно перевести на карту, которая находится под рукой. В банке отмечают, что сделать это можно через Приват24. Также средства могут быть переведены на карту знакомого, если он находится рядом.

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После этого наличные можно получить через доступный банкомат.

Если другой карты нет

Другой вариант — попросить близких перевести деньги на карту, которая осталась у человека или есть у сопровождающего. ПриватБанк отмечает, что пополнение может осуществляться через банковские сервисы, в частности Приват24.

То есть даже после потери основной карты человек не обязательно остается без доступа к собственным средствам — важно сначала перекрыть возможность посторонних операций, а затем организовать другой способ получения денег.

Если вместе с картой утеряны документы

Это уже более сложная ситуация. ПриватБанк советует обратиться в полицию, получить документ об утере и связаться с ближайшим консульством или посольством Украины.

Банк также отмечает, что его оператор может помочь найти контакты украинского дипломатического представительства и туристической полиции страны пребывания.

Что стоит сделать еще до поездки

Чтобы потеря одной карты не обернулась финансовой проблемой, перед поездкой стоит иметь запасной способ доступа к деньгам. Например, отдельную карту, доступ к банковскому приложению и небольшую сумму наличных.

Также стоит сохранить контакты своего банка отдельно от карты. Тогда даже в случае потери кошелька можно будет быстро заблокировать счет и выяснить, как получить доступ к средствам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк может заблокировать средства на счетах, на которые поступают выплаты в связи с гибелью военнослужащих. Для снятия ограничений клиентам могут понадобиться документы, подтверждающие источник средств. В банке отмечали, что после предоставления необходимых документов проверка может занять несколько банковских дней.

Также Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка могут ежемесячно получать скидку до 200 грн на покупки в "Сильпо". Для участия необходимо активировать соответствующее предложение через подписку и выполнить условия программы. Скидка действует на определенные покупки, а неиспользованные предложения не переносятся на следующий месяц.