Загубили картку за кордоном: що робити та як отримати гроші

Банківська картка та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Втрата банківської картки за кордоном може залишити людину без доступу до власних коштів у найневдаліший момент. ПриватБанк радить насамперед заблокувати картку, а далі скористатися іншою карткою, переказом від близьких або допомогою банку. Розповідаємо, що робити в кожній ситуації.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на ПриватБанк.

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Що робити одразу після втрати картки

Перше, що потрібно зробити, — заблокувати загублену або викрадену картку. У ПриватБанку радять негайно зв'язатися з банком. Якщо власного телефона немає, для дзвінка можна попросити допомоги в знайомих або інших людей.

Після блокування головне питання — як отримати доступ до грошей, які залишилися на рахунку.

Якщо вдома залишилася інша картка

Якщо людина має іншу картку ПриватБанку, яку не брала із собою, гроші можна переказати на картку, що є під рукою. У банку зазначають, що зробити це можна через Приват24. Також кошти можуть бути переказані на картку знайомого, якщо він перебуває поруч.

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Після цього готівку можна отримати через доступний банкомат.

Якщо іншої картки немає

Інший варіант — попросити близьких переказати гроші на картку, яка залишилася у людини або є у супутника. ПриватБанк зазначає, що поповнення може здійснюватися через банківські сервіси, зокрема Приват24.

Тобто навіть після втрати основної картки людина не обов'язково залишається без доступу до власних коштів — важливо спочатку перекрити можливість сторонніх операцій, а потім організувати інший спосіб отримання грошей.

Якщо разом із карткою втрачено документи

Це вже складніша ситуація. ПриватБанк радить звернутися до поліції, отримати документ про втрату та зв'язатися з найближчим консульством або посольством України.

Банк також зазначає, що його оператор може допомогти знайти контакти української дипломатичної установи та туристичної поліції країни перебування.

Що варто зробити ще до поїздки

Щоб втрата однієї картки не перетворилася на фінансову проблему, перед поїздкою варто мати резервний спосіб доступу до грошей. Наприклад, окрему картку, доступ до банківського застосунку та невелику суму готівки.

Також варто зберегти контакти свого банку окремо від картки. Тоді навіть у разі втрати гаманця можна буде швидко заблокувати рахунок і з'ясувати, як отримати доступ до коштів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк може заблокувати кошти на рахунках, куди надходять виплати за загиблих військовослужбовців. Для зняття обмежень клієнтам можуть знадобитися документи, які підтверджують джерело коштів. У банку зазначали, що після надання необхідних документів перевірка може тривати кілька банківських днів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що клієнти ПриватБанку можуть отримувати до 200 грн знижки на покупки в "Сільпо" щомісяця. Для участі потрібно активувати відповідну пропозицію через підписку та виконати умови програми. Знижка діє на визначені покупки, а невикористані пропозиції не переносяться на наступний місяць.