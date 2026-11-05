Перехожі поблизу відділення ПриватБанку в Києві. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" з-поміж широкого асортименту банківських продуктів клієнтам доступна "Картка для виплат", що передбачає окремі фінансові переваги. Зокрема, вона дозволяє не просто зберігати гроші, а й легко отримувати від них прибуток у 2026 році.

Про те, хто і як може скористатися відповідною пропозицією, розповідає видання Новини.LIVE.

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Які вигоди гарантує "Картка для виплат" у ПриватБанку

"Картка для виплат" у ПриватБанку є спеціальною дебетовою платіжною карткою, що використовується для зарахування соцвиплат, заробітної плати, пенсій, стипендій та інших фінансових надходжень.

Ключові умови та особливості таких карток:

Може використовуватися виключно для власних коштів, без кредитних лімітів. Доступна у національній валюті (UAH), доларах США (USD) євро (EUR). Не передбачає плати у разі випуску та обслуговування. Відсутня комісія під час зняття готівки в банкоматах/касах ПриватБанку по всій Україні. Не списується комісія за зарахування цільових виплат (зарплати/пенсії), проте за нецільове зарахування комісія може становити близько 0,5%.

Як примножити капітал у ПриватБанку

За інформацією банку, для власників "Карток для виплат" доступна можливість примноження зарахувань із сервісом "Конверти" у застосунку чи веббанкінгу "Приват24". Така послуга дозволить не просто зберігати гроші, а й отримувати від них додатковий прибуток.

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Завдяки налаштуванню автоматичного переказу зарплати, пенсії чи інших надходжень із "Картки для виплат" на різні "Конверти", які можна підписати "Продукти", "Розваги", "Подорожі", клієнти зможуть витрачати лише заплановану суму.

Також такий сервіс дозволить отримувати 5% або 7% річних на залишок у "Конвертах" від суми 3 000 грн, доки гроші лежатимуть на рахунку та чекатимуть на свою чергу, залежно від рівня підписки. 5% річних становитиме процентна ставка без підписки або з підпискою "Приват", а для "Приват Pro" та "Спільна Pro" — 7% річних.

Здійснювати розрахунки за покупки можна безпосередньо з самих "Конвертів" телефоном або в інтернеті, а в разі потреби — кошти можна буде миттєво повернути на "Картку для виплат" без жодних комісій.

Як отримати картку та налаштувати додатковий дохід

У банку клієнти можуть отримати пластикову картку, завітавши до відділення з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Також можна відкрити цифрову картку дистанційно у кілька кліків у "Приват24" та одразу додати до гаманця Apple Pay/Google Pay. Окрім того, оформлену картку можна замовити для доставлення на свою адресу по Україні, на що піде один-три дні.

Після отримання картки можна налаштувати автоматичний розподіл коштів у різні "Конверти". Для цього необхідно:

Відкрити налаштування "Картки для виплат";

Вибрати пункт "Розподілення коштів від надходжень";

Вказати тип розподілу коштів: за відсотком від надходжень/фіксованою сумою;

Вибрати "Конверти" та вказати суму/відсоток для кожного;

Натиснути "Зберегти" для завершення налаштування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку не всі платіжні картки з пролонгованим терміном дії дадуть доступ до фінансових операцій. Зокрема, для них недоступне зняття готівкових коштів за кордоном, операції на іноземних сервісах, онлайн-обмін валют. Через це банк рекомендує здійснити перевипуск таких карт. Зокрема, можна скористатись послугою доставки.

Ще Новини.LIVE писали про те, що клієнти ПриватБанку можуть отримувати грошові компенсації під час оплати товарів. Такі знижки можливі у разі активації спеціальних підписок. Зокрема, громадянам доступна підписка "Приват Pro" та "Спільна Pro". Клієнти можуть отримати 5% знижки на товари у магазині "Сільпо" у разі оплати карткою Привату. Максимально гарантують 200 грн.