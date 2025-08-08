Видео
Главная Финансы Каритас запустил новый проект поддержки украинцев — где работает

Каритас запустил новый проект поддержки украинцев — где работает

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 11:00
Выплаты от Каритас — кто и где сможет принять участие в новом проекте
Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

Украинские граждане, нормальную жизнь которых нарушила война, могут получить поддержку в рамках нового проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине". В приоритете — лица с инвалидностью, пожилые люди, многодетные и одинокие родители.

Об этом сообщает благотворительная организация "Каритас Харьков" в Telegram.

Что известно о новом проекте по многоотраслевой помощи

Как отмечают организаторы, речь идет о запуске проекта, призванного обеспечить комплексной поддержкой уязвимых категорий граждан и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пострадавших от агрессии РФ в Харьковском регионе.

"Проект "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине" реализуется Каритасом Украины и Каритасом Харьков при щедрой поддержке американского народа", — говорится в сообщении.

Новая программа многосекторной помощи предусматривает предоставление:

  • индивидуального сопровождения от кризисных менеджеров (начиная от психосоциальной помощи, завершая перенаправлением в другие организации);
  • групповых мероприятий в общинах, рассчитанных на женщин, молодежь и пожилых людей (психоэдукация/мастер-классы/культурные/спортивные события).

Также, проект предусматривает выполнение легких ремонтов жилья, поврежденного обстрелами, и выдачу гигиенических наборов по спискам, предоставленным местными властями.

Кто приоритетно получит помощь

По данным организации, поддержку получат уязвимые категории граждан. А именно:

  • люди, которые имеют инвалидность или есть в семье лица с инвалидностью;
  • граждане с диагностированными тяжелыми болезнями/члены домохозяйства с тяжелыми заболеваниями;
  • одинокие граждане пожилого возраста (от 60 лет)/семьи, состоящие из двух пожилых лиц, которые не имеют поддержки родных;
  • одинокие матери/отцы/опекуны несовершеннолетних детей;
  • многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей);
  • беременные женщины/матери с детьми до трех лет.

Также юридическую и правовую помощь, другие услуги предоставят:

  • лицам без основного источника дохода;
  • тем, кто пострадал от насилия;
  • людям, которые потеряли документы в связи с войной;
  • гражданам, которые не зарегистрированы в системе соцуслуг.

"Люди без выше указанных критериев тоже могут участвовать в интеграционных мероприятиях, критерий уязвимости здесь необязателен", — добавили в организации.

Ранее мы писали, что те, кто пострадал от войны, получат выплаты по проекту Emergency Appeal 2025. Размер составляет 10,8 тыс. грн.

Также мы сообщали, чтоо в одном из городов принимают заявки на денежную помощь от World Food Programme и благотворительного фонда "Ангелы Спасения". Выплаты предоставят пенсионерам, людям с инвалидностью и малообеспеченным.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
