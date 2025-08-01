Виплати на лікування від Карітас-Спес — хто і де може отримати 43 тис. грн

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Релігійна організація "Карітас-Спес Конотоп" оголосила реєстрацію у проєкті "Emergency Appeal 2025", що передбачає надання українцям грошової допомоги. В його рамках максимально родина зможе отримати 43 тис. грн.

Про це інформує пресслужба організації.

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Що передбачає проєкт допомоги

Як зазначається, проєкт "Emergency Appeal 2025" покликаний допомагати громадянам, які постраждали від збройної агресії Росії з липня 2025 року. Йдеться про тих, хто отримав через обстріли травми різної тяжкості, які вплинули на нормальне функціонування.

"Ми підтримуємо тих, хто постраждав: отримали травми чи родини в яких є загиблі внаслідок обстрілів, особливо якщо їхня тимчасова непрацездатність чи смерть вплинула на дохід родини", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, претендувати на фінансову допомогу зможуть люди у місті Конотоп Сумської області, які упродовж трьох попередніх кількох місяців не отримували аналогічну допомогу від інших організацій.

Розмір грошової допомоги та як отримати

За умовами проєкту "Emergency Appeal 2025", кожен член в родині заявника отримає по 10,8 тис. грн на одну людину (по 3,6 тис. грн/місяць протягом трьох місяців). Максимально організація може надати допомогу чотирьом особам з одного домогосподарства, тобто, не більш ніж 43 тис. грн.

Претенденти на допомогу мають зібрати такі документи:

паспорт/ID-картка /посвідка на тимчасове проживання

реквізити банківського рахунку (IBAN, 27 цифр)

ідентифікаційний код (ІПН)

довідка з органів місцевої влади про тригерну подію.

лікарняний у зв’язку із травмою.

документ з лікарні, що підтверджує госпіталізацію або лікування.

у разі смерті одного з членів родини — свідоцтво про смерть.

Зокрема, підійдуть також електронні документи з державного сервісу "Дія".

Для підтвердження вразливості необхідно надати щонайменше два документи з відповідного переліку:

Список довідок. Джерело: РО "Карітас-Спес Конотоп"

Громадяни можуть уточнити умови програми за номером гарячої лінії для консультацій у вівторок-суботу з 12:00 до 17:00: 380995554339.

Також можна написати в "директ" організаторам чи на сторінці в Instagram.

"Прошу максимальний репост, щоб всі, хто отримав травму або втрату міг побачити це оголошення", — додали в РО "Карітас-Спес Конотоп".

Також ми писали, що в Миколаївському регіоні діє програма допомоги від Українського Червоного Хреста. Вона покликана підтримати підприємництво і передбачає надання 100 тис. грн.

Також повідомлялося, що УВКБ ООН реєструє заявки на фіндопомогу у Запоріжжі. Гроші зможуть отримати тільки вразливі групи громадян серед переселенців та біженців.