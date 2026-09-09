Выплаты от WFP: где украинцам гарантируют денежную помощь до 5 000 долларов

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года жители одной из областей, занимающиеся сельским хозяйством в условиях войны, смогут принять участие в проекте поддержки Всемирной продовольственной программы ООН (United Nations World Food Programme, WFP). В рамках этой программы на различные виды деятельности можно будет получить денежную помощь в размере до 5 000 долларов.

О том, при каких условиях будут выплачены средства, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Условия программы помощи от WFP

Речь идет о реализации инициативы благотворительной организации "Щедрик" и WFP в ряде громад Николаевской области.

Программа актуальна для тех, кто ведет деятельность в сфере растениеводства, животноводства или переработки для дальнейшего сбыта продукции. Она охватывает:

физических лиц;

физических лиц-предпринимателей;

фермерские хозяйства;

другие микро- и малые агропредприятия.

Средства будут предоставлены тем, кто занимается следующими видами деятельности:

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животноводством;

пчеловодством;

полевыми культурами (до 20 га);

плодово-ягодным производством;

рассадничеством;

рыбоводством;

переработкой сельскохозяйственной продукции;

растениеводством и выращиванием в теплицах.

Какие громады участвуют и каковы суммы грантов

Согласно условиям, определяющим фактором является место фактического ведения хозяйственной деятельности. Программа United Nations World Food Programme по поддержке тех, кто занимается сельским хозяйством, распространяется на следующие громады Николаевской области:

Березнегуватскую;

Широковскую;

Снигуровскую;

Шевченковскую;

Заводскую (Первомайскую).

В рамках программы предусмотрены несколько видов финансовой поддержки. Размер составляет ориентировочно 1 500, 3 000 или 5 000 долларов (гривневый эквивалент).

Уровень поддержки будет определяться совместной комиссией ВПП ООН и "Щедрика" после рассмотрения заявки и личного собеседования по месту осуществления деятельности. Все поданные заявки будут проверяться, в частности, на предмет получения аналогичных выплат от других организаций. Именно этот факт может повлиять на право на помощь и окончательную сумму поддержки.

Для участия в проекте необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Заявки будут принимать в течение двух недель с даты объявления. Для подачи заявки необходимы:

опыт продажи собственной продукции;

информация об объемах производства;

доходы и расходы;

план использования средств.

"Анкету следует заполнять внимательно и подробно. Полнота описания ваших потребностей будет учитываться при оценке и повлияет на дальнейшее участие в программе", — поясняют организаторы.

Участие в проекте бесплатное на всех этапах, а количество претендентов на выплаты будет ограничено. Отбор будет осуществляться на конкурсной основе.

Подробности о программе поддержки можно уточнить ежедневно с 09:00 до 18:00 по горячей линии БО "Щедрик": 0 800 337 845.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, кому доступна финансовая помощь на ремонт от UHF. По данным организаторов, международные благотворители работают в Черниговской области. Обратиться за выплатами могут жители Корюковской громады. Средства на ремонт частных домов, приобретенных или арендованных, доступны для внутренних переселенцев.

Также Новини.LIVE писали, что UNHCR Ukraine осенью работает в Донецкой области. Международное агентство проводит сбор заявок от наиболее уязвимых групп граждан. В частности, средства предоставляются пенсионерам и лицам с инвалидностью, имеющим статус ВПЛ. В рамках программы граждане получат от 10 800 (по 3 600 грн каждые три месяца).