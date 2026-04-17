Карітас виплатить людям з інвалідністю 11 000 грн: хто в списку

Карітас виплатить людям з інвалідністю 11 000 грн: хто в списку

Дата публікації: 17 квітня 2026 13:00
Виплати на лікування: де людям з інвалідністю можна оформити від Карітас 11 000 грн
Перехожі на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

До 30 квітня 2026 року представники "Карітас України" відкрили реєстрацію на надання фінансової підтримки ще в одному з українських міст. Цього разу на виплати зможуть розраховувати люди з інвалідністю та інші вразливі групи, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Про те, кому і де передбачені виплати, розповідають Новини.LIVE.

Умови надання фінансової допомоги від Карітас

За інформацією організаторів, йдеться про додаткову підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яких війна змусила переїздити в інші регіони. Нині звернутися за допомогою можуть громадяни, які тимчасово знайшли прихисток у Миколаєві, переїхавши з таких регіонів:

  • Донецького;
  • Луганського;
  • Херсонського.

БФ "Карітас Миколаїв УГКЦ" надасть допомогу не для всіх переселенців, а лише тим, хто має групу інвалідності та важке захворювання.

"Маємо для вас важливу інформацію. Якщо ви ВПО з 24.02.2022 року із Донецької, Луганської або Херсонської областей і нещодавно переїхали до Миколаєва, маєте інвалідність або важке захворювання (підтверджене документами)... можете отримати 10 800 грн", — повідомили організатори.

Окрім того, серед ключових вимог у праві на оформлення грошової допомоги — підтвердження факту відсутності аналогічної фінансової допомоги від інших благодійних фондів чи організацій.

Розмір грошової допомоги та список документів

Згідно з умовами програми, представники "Карітас України" нададуть внутрішнім переселенцям у разі відповідності вищепереліченим умовам стандартну для всіх суму грошової допомоги. Громадяни з інвалідністю та люди з важкими хворобами зможуть розраховувати на одноразову виплату у розмірі 10 800 грн.

Оформити грошову допомогу можна, прибувши у пункт реєстрації БФ "Карітас Миколаїв УГКЦ" за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 60-б (працює у будні з 9.30 до 16.30).

Оголошення. Джерело: Карітас

Заздалегідь необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО переселенця;
  • довідка про доходи;
  • документ, що засвідчить наявність інвалідності чи хворобу.

Реєстрація переселенців на грошову допомогу у Миколаєві триватиме лише до кінця квітня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українські громадяни, які мають групу інвалідності, можуть оформити щомісячну допомогу у розмірі 1 800 грн. Кошти доступні у Харківській області від ВПП ООН. 

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у квітні на ведення фермерства можна отримати фінансові гранти до 960 доларів. На виплати можуть розраховувати вразливі групи громадян, зокрема особи похилого віку, безробітні та люди з інвалідністю. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
