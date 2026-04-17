Виплати на лікування: де людям з інвалідністю можна оформити від Карітас 11 000 грн

До 30 квітня 2026 року представники "Карітас України" відкрили реєстрацію на надання фінансової підтримки ще в одному з українських міст. Цього разу на виплати зможуть розраховувати люди з інвалідністю та інші вразливі групи, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Умови надання фінансової допомоги від Карітас

За інформацією організаторів, йдеться про додаткову підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яких війна змусила переїздити в інші регіони. Нині звернутися за допомогою можуть громадяни, які тимчасово знайшли прихисток у Миколаєві, переїхавши з таких регіонів:

Донецького;

Луганського;

Херсонського.

БФ "Карітас Миколаїв УГКЦ" надасть допомогу не для всіх переселенців, а лише тим, хто має групу інвалідності та важке захворювання.

"Маємо для вас важливу інформацію. Якщо ви ВПО з 24.02.2022 року із Донецької, Луганської або Херсонської областей і нещодавно переїхали до Миколаєва, маєте інвалідність або важке захворювання (підтверджене документами)... можете отримати 10 800 грн", — повідомили організатори.

Окрім того, серед ключових вимог у праві на оформлення грошової допомоги — підтвердження факту відсутності аналогічної фінансової допомоги від інших благодійних фондів чи організацій.

Розмір грошової допомоги та список документів

Згідно з умовами програми, представники "Карітас України" нададуть внутрішнім переселенцям у разі відповідності вищепереліченим умовам стандартну для всіх суму грошової допомоги. Громадяни з інвалідністю та люди з важкими хворобами зможуть розраховувати на одноразову виплату у розмірі 10 800 грн.

Оформити грошову допомогу можна, прибувши у пункт реєстрації БФ "Карітас Миколаїв УГКЦ" за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 60-б (працює у будні з 9.30 до 16.30).

Оголошення. Джерело: Карітас

Заздалегідь необхідно підготувати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО переселенця;

довідка про доходи;

документ, що засвідчить наявність інвалідності чи хворобу.

Реєстрація переселенців на грошову допомогу у Миколаєві триватиме лише до кінця квітня 2026 року.

