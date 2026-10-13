Выплаты от UNHCR Ukraine: где семьи могут получить 12 300 грн на три месяца

Человек держит в руках кошелек с гривневыми купюрами. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года представители Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine) открыли регистрацию на получение денежной помощи для внутренних переселенцев и беженцев в Запорожье. Выплаты предусмотрены для тех, кто недавно был вынужден эвакуироваться в связи с угрозой жизни и здоровью из-за войны.

О том, какие условия предоставления помощи, сообщает издание Новини.LIVE.

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Кому доступна помощь от UNHCR Ukraine

Осенью организация продолжила работу в городе Запорожье, который регулярно подвергается обстрелам. Денежную помощь гарантируют:

Гражданам, которые за предыдущие 45 дней эвакуировались из-за войны; Людям, пострадавшим от атак; Переселенцам, находящимся в перемещении до полугода и имеющим повышенную уязвимость; Людям, вернувшимся из-за границы или из других регионов, до года.

В частности, переселенцам, покинувшим свои дома из-за угрозы жизни, атак или обязательной эвакуации на срок от 46 дней до шести месяцев, а также вернувшимся лицам необходимо пройти дополнительный опрос на предмет уязвимости.

Будут обращать внимание:

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на близость оставленного жилья к линии соприкосновения, факт перемещения;

условия проживания (сельская местность/город);

состав домохозяйства;

наличие пожилых людей, людей с инвалидностью и большого количества детей;

социально-экономический статус — доход до 8 300 грн.

UNHCR Ukraine выделит по 10 800 грн или 12 300 грн на каждого члена семьи на три месяца.

Как записаться в электронную очередь на выплаты

Организация открыла запись в электронную очередь на денежную помощь в Запорожье. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму.

Однако само заполнение анкеты не является подтверждением регистрации, а лишь даст возможность получить приглашение в офис для прохождения дальнейшего опроса. Как только наберется необходимое количество анкет для обработки — форма будет временно закрыта.



Тем, кто будет соответствовать описанным выше условиям, дополнительно позвонят с приглашением.

"Если с вами не связались — вы не соответствуете условиям регистрации. После обработки заполненных анкет (соответствующих условиям) мы снова откроем форму, о чем сообщим дополнительно. Следите, пожалуйста, за обновлениями!", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре в Сумской области принимают заявки на целевую денежную помощь на зиму. Выплаты будут предоставлены в рамках совместной инициативы БФ HelpGroup и международных организаций при финансовой поддержке ФРГ. Средства предусмотрены на печное топливо или оплату коммунальных услуг.

Еще Новини.LIVE писали о том, что семьи с лицами в возрасте от 60 лет получат финансовую помощь от Международного комитета Красного Креста. Выплаты доступны в одной из областей. Деньги будут выделены на зимний период для покупки твердого топлива в размере 19 400 грн.