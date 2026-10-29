Женщина держит гривневые купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года местные отделения благотворительного фонда "Каритас Украины" реализуют несколько целевых программ, предусматривающих различные виды денежной помощи для уязвимых категорий украинцев. В частности, будущие и молодые матери могут получить ваучеры на лекарства на сумму 2 100 грн.

О том, где и кто может воспользоваться таким видом поддержки, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что предусматривает новый вид помощи в виде ваучеров от Каритас

Речь идет об инициативе по поддержке будущих и молодых матерей в городе Каменское Днепропетровской области. Она предусматривает предоставление ваучеров на лекарства и консультации.

"Открыта регистрация для беременных женщин и мам, кормящих грудью. В рамках помощи можно получить ваучер на лекарства и сертификат на консультацию по грудному вскармливанию", — говорится в сообщении.

Размер помощи и кто может обратиться за поддержкой

Реализуемый проект призван оказать поддержку женщинам, нуждающимся в элементарной базовой помощи в период беременности и после рождения малыша.

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В его рамках женщины смогут получить два вида помощи. А именно ваучеры:

на приобретение необходимых лекарств;

консультации по грудному вскармливанию

Согласно правилам, каждой заявительнице предусмотрено предоставление ваучеров номиналом 2 120 грн.

Как зарегистрироваться в программе и какие документы необходимы

Женщины, которые находятся на этапе беременности или уже родили малыша, могут обратиться в представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" в городе Каменское.

Для участия необходимо заполнить специальную анкету для предварительной регистрации.

Также необходимо подготовить:

Рецепт врача в бумажном или распечатанном электронном виде, выданный не более месяца назад; Паспорт гражданина; Идентификационный код; Медицинскую карту беременной; Свидетельство о рождении ребенка; Документ, подтверждающий социальную уязвимость (при наличии).

Также подробности программы можно уточнить по следующему контактному номеру телефона: 099 862 28 71.

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