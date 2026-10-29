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Главная Финансы Денежная помощь для украинок: кто получит ваучеры на 2 100 грн

Денежная помощь для украинок: кто получит ваучеры на 2 100 грн

Ua ru
29 октября 2026 08:00
Выплаты украинским женщинам: кто получит ваучеры от Каритас на сумму 2 100 грн Новини.LIVE
Женщина держит гривневые купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года местные отделения благотворительного фонда "Каритас Украины" реализуют несколько целевых программ, предусматривающих различные виды денежной помощи для уязвимых категорий украинцев. В частности, будущие и молодые матери могут получить ваучеры на лекарства на сумму 2 100 грн.

О том, где и кто может воспользоваться таким видом поддержки, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что предусматривает новый вид помощи в виде ваучеров от Каритас

Речь идет об инициативе по поддержке будущих и молодых матерей в городе Каменское Днепропетровской области. Она предусматривает предоставление ваучеров на лекарства и консультации.

"Открыта регистрация для беременных женщин и мам, кормящих грудью. В рамках помощи можно получить ваучер на лекарства и сертификат на консультацию по грудному вскармливанию", — говорится в сообщении.

Размер помощи и кто может обратиться за поддержкой

Реализуемый проект призван оказать поддержку женщинам, нуждающимся в элементарной базовой помощи в период беременности и после рождения малыша.

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В его рамках женщины смогут получить два вида помощи. А именно ваучеры:

  • на приобретение необходимых лекарств;
  • консультации по грудному вскармливанию

Согласно правилам, каждой заявительнице предусмотрено предоставление ваучеров номиналом 2 120 грн.

Как зарегистрироваться в программе и какие документы необходимы

Женщины, которые находятся на этапе беременности или уже родили малыша, могут обратиться в представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" в городе Каменское.

Для участия необходимо заполнить специальную анкету для предварительной регистрации.

Также необходимо подготовить:

  1. Рецепт врача в бумажном или распечатанном электронном виде, выданный не более месяца назад;
  2. Паспорт гражданина;
  3. Идентификационный код;
  4. Медицинскую карту беременной;
  5. Свидетельство о рождении ребенка;
  6. Документ, подтверждающий социальную уязвимость (при наличии).

Также подробности программы можно уточнить по следующему контактному номеру телефона: 099 862 28 71.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре UNHCR Ukraine принимает заявки на денежную помощь в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В частности, выплаты смогут получить граждане, пострадавшие в результате обстрелов. Размеры помощи будут зависеть от жизненной ситуации, в которую попали граждане: 10 800 — 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что в шести областях Украины общественная организация Fight For Right предоставит финансовую помощь на основные нужды во время войны. Выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью для преодоления рисков и угроз для безопасности. В частности, при отборе будет учитывать факт перемещения.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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