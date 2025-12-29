Відео
Карітас надасть допомогу пенсіонерам та людям з інвалідністю

Карітас надасть допомогу пенсіонерам та людям з інвалідністю

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 08:00
Виплати від Карітас — хто отримає з пенсіонерів та людей з інвалідністю
Люди похилого віку. Фото: Freepik

Наприкінці 2025 року громадяни з числа вразливих категорій можуть подати заявки на участь у проєкті "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", що передбачає надання допомоги на пів року. Зокрема, гроші зможуть отримати деякі пенсіонери та люди з інвалідністю.
 
Про це розповідає редакція Новини.LIVE.

Хто і де зможе оформити допомогу від Карітас

Йдеться про реалізацію програми підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що передбачає надання фіндопомоги на проживання тривалістю на пів року, від благодійного фонду "Карітас Кривий Ріг".

Читайте також:

Долучитися до неї зможуть громадяни, які прибули з небезпечних районів у Кривий Ріг та Криворізький район на Дніпропетровщині.

Кошти на оренду житла нададуть тим з переселенців, які приїхали з окупованих територій або з місць, де відбуваються бойові дії, не більш ніж 30 днів тому.

У пріоритетному списку на виплати будуть громадяни з вразливостями. Йдеться про:

  1. Вагітних жінок/годуючих матерів з дітьми, яким не більш ніж три роки;
  2. Родини з трьома та більше дітьми;
  3. Самотніх матерів/батьків/опікунів;
  4. Громадян, у яких є перша чи друга група інвалідності;
  5. Важкохворих громадян;
  6. Людей похилого віку, яким понад 60 років, і мешкають самотньо.

Контакти для отримання допомоги

Тим громадянам, які підпадатимуть під вимоги програми БФ "Карітас Кривий Ріг", потрібно буде звернутися за отриманням консультацій щодо фіндопомоги у будні (з 10:00 до 16:00) за наступними контактними номерами телефонів: 

  • 067-280-94-59;
  • 067-454-27-22.

Відповідно до правил, якщо організатори затвердять право на виплати, то претендентам гарантують фінпідтримку терміном на пів року.

допомога українцям
Контактні номери. Джерело: БФ "Карітас Кривий Ріг"

Благодійники зауважили, що відповідна програма допомоги стала можливою завдяки фінансовій підтримці США.

Раніше ми писали, що в грудні жителі одного з регіонів зможуть взяти участь у проєктів Emergency Appeal. В його рамках можна буде отримати до 43 тис. грн

Також ми розповідали, що українці зможуть долучитися до програми надання фіндопомоги від БФ "Янголи Спасіння". У грудні вона доступна в Харківській та Донецькій областях.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
