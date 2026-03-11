Відео
Україна
Карітас надасть допомогу на оплату комуналки — умови

Карітас надасть допомогу на оплату комуналки — умови

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 11:06
Виплати від Карітас — де можна отримати допомогу на оплату комунальних послуг
Жінка з карткою, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року благодійний фонд "Карітас Полтава" розпочав реєстрацію на надання фінансової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Виплати передбачені для громадян, які перемістилися з небезпечних регіонів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення фонду у Facebook.

Читайте також:

Компенсації за комуналку від Карітас

Йдеться про реалізацію проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", що став можливим за підтримки американського народу. Він передбачає надання коштів до кінця опалювального періоду 2025/26.

Долучитися до нього можуть переселенці, які перемістилися у 2026 році та мають хоча б один з критеріїв вразливості. Йдеться про таких осіб:

  1. Громадян з інвалідністю (І-ІІ група, інвалідність з дитинства);
  2. Людей похилого віку (від 60 років);
  3. Самотніх матерів/батьків;
  4. Опікунів неповнолітніх дітей, недієздатних людей;
  5. Вагітних жінок чи годуючих матерів з дітьми віком до 3-х років;
  6. Людей з важкими захворюваннями;  
  7. Багатодітних родин (від трьох неповнолітніх дітей).

Як отримати грошову допомогу

Для здійснення реєстрації у проєкті від фонду "Карітас Полтава" заявнику потрібно надати наступні документи:

  • паспорт (оригінал);
  • ідентифікаційний код (оригінал); 
  • довідку ВПО від 2026 року;
  • рахунок ІBAN;
  • довідку про пічне опалення або комунальні послуги;
  • документи, що підтверджують критерій вразливості;
  • довідку про доходи з податкової служби/довідки ОК-5 та ОК-7.

"Подання подяк, зауважень, пропозицій, скарг зателефонуйте 0 800 336 734 з 9:30 до 16:00 Пн-Пт, або письмово на електронну скриньку feedback@caritas.ua", — йдеться у повідомлення.

Що ще треба знати про допомогу переселенцям

Також цього року внутрішньо переміщені особи можуть отримати від держави підтримку.

Допомога автоматично може продовжуватися на шість місяців для вразливих груп громадян та тим, чий середній дохід за місяць не перевищив 10,38 тис. грн на людину (чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб). 

Йдеться про виплату таких щомісячних сум:

  • по 2 тис. грн — для дорослих;
  • по 3 тис. грн — для дітей та осіб з інвалідністю. 

Раніше повідомлялося, що УВКБ ООН надасть українцям грошову допомогу у 3 600 грн. Йдеться про тих громадян, які досі проживають у прифронтових районах. 

Також ми писали, що у березні у місті Богодухів на Харківщині ЮНІСЕФ надасть грошову допомогу вразливим категоріям домогосподарств. Йдеться про малозабезпечені родини, які мають дітей.  

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
