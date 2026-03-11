Выплаты от УВКБ ООН в 3 600 грн — кто может оформить финпомощь

Деньги, мужчина и женщина за компьютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) расширило свою деятельность в Украине. К программе поддержки организации смогут присоединиться еще больше украинцев, проживающих в прифронтовых районах, и оформить финпомощь в 3 600 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE

Кто может оформить финпомощь от УВКБ ООН

На этот раз присоединиться к программе помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев смогут некоторые жители Кролевецкой громады Сумской области.

Речь идет об оформлении выплат в сумме 3 600 грн для каждого в домохозяйстве продолжительностью на три месяца (всего 10 800 грн).

Участие в программе могут принять граждане, которые выехали из опасных районов за предыдущие шесть месяцев и имеют официальный статус ВПЛ, а также беженцы, которые вернулись на родину.

Помощь предусмотрена для тех, кто не имел подобной поддержки от других организаций за последние три месяца. Ключевым является низкое финансово-экономическое состояние: общая сумма дохода не должна превышать 6 300 грн.

Также нужно принадлежать к одной из уязвимых групп:

семья неполная, где есть только один отец или мать, которые воспитывают несовершеннолетних детей, есть лица от 55 лет;

граждане старшего/пожилого возраста более 55 лет;

лица, возрастом более 55 лет, воспитывающие малолетних детей;

граждане с І-ІІІ группой инвалидности/тяжелыми заболеваниями.

Украинцы, которые получали поддержку от международных фондов как ВПЛ, и со времени получения прошло более трех месяцев, и после перемещения вернулись на свой адрес, могут повторно подать заявку, если есть уязвимость.

Как подать заявку на денежную помощь

По программе, жители с. Мутин могут зарегистрироваться в программе на финпомощь от УВКБ ООН, записавшись в очередь по номеру телефона.

"Открыта запись в очередь для приема в с. Мутин Кролевецкой громады на 11 марта 2026 (среда), регистрация происходит по номеру телефона 063 182 68 38.", — сообщили организаторы.

После записи необходимо ожидать звонка для приглашения в пункт сбора данных. Офис работает по адресу: с. Мутин (Кролевецкая ТГ), ул. Центральная, 41. Часы работы: 12:00 — 15:00.

Какая еще помощь доступна для ВПЛ

Также граждане, проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской области, могут получить финпомощь от БФ "Право на защиту".

Речь идет о реализации проекта "Консорциум Реагирования", в рамках которого предоставят 10 800 грн (по 3 600 грн на трехмесячный период).

Приобщиться к программе могут украинские семьи, которые попали в трудное жизненное положение, в частности, домохозяйства с лицами с инвалидностью I или II группы, с пожилыми людьми.

