Овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE

В Украине постепенно снижаются цены на капусту, которую традиционно покупают для заквашивания и зимних запасов. В октябре килограмм овоща стоил 10–17 грн, тогда как в прошлом году в этот период цены составляли 6–10 грн. На рынке увеличивается предложение, что влияет на стоимость продукции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на AgroNews.

Реклама

Почему в Украине дешевеет капуста

По данным обзора рынка, в течение отчетной недели капуста стоила 10–18 грн/кг, а ее стоимость постепенно снижалась. Одной из причин стало увеличение предложения овоща во время массовой уборки урожая на фоне сдержанного спроса.

Кроме того, на цены влияет качество продукции. Часть капусты не соответствует требованиям покупателей, что также сказывается на ситуации на рынке.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года капуста остается дороже. Если в прошлом году килограмм овоща продавали по 6–10 грн, то в октябре 2026 года цены составляли 10–17 грн/кг.

Читайте также:

Сколько стоит капуста для квашения

Расходы на зимние заготовки зависят от количества овощей и цены, по которой их покупают. По приведенному диапазону цен можно рассчитать ориентировочную стоимость капусты для домашнего квашения.

5 кг — от 50 до 85 грн;

10 кг — от 100 до 170 грн;

20 кг — от 200 до 340 грн.

Это лишь стоимость самой капусты без учета моркови, соли, специй и других ингредиентов. Фактические расходы будут зависеть от места покупки и цен конкретного продавца.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие расходы украинцев растут больше всего. Изменения цен на продукты питания влияют на ежедневные расходы семей. Поэтому при планировании бюджета стоит учитывать сезонные колебания стоимости овощей.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько можно заработать на продаже домашних закруток. Домашняя консервация может стать источником дополнительного дохода, если правильно рассчитать себестоимость продукции. Перед продажей стоит учесть расходы на овощи, специи, тару и приготовление.