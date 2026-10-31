Овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE

В Україні поступово знижуються ціни на капусту, яку традиційно купують для квашення та зимових запасів. У жовтні кілограм овочу коштував 10–17 грн, тоді як торік у цей період ціни становили 6–10 грн. На ринку збільшується пропозиція, що впливає на вартість продукції.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на AgroNews.

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Чому в Україні дешевшає капуста

За даними огляду ринку, протягом звітного тижня капуста коштувала 10–18 грн/кг, а її вартість поступово знижувалася. Однією з причин стало збільшення пропозиції овочу під час масового збирання врожаю на тлі стриманого попиту.

Додатково на ціни впливає якість продукції. Частина капусти не відповідає вимогам покупців, що також позначається на ситуації на ринку.

Водночас порівняно з аналогічним періодом минулого року капуста залишається дорожчою. Якщо торік кілограм овочу продавали по 6–10 грн, то в жовтні 2026 року ціни становили 10–17 грн/кг.

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Скільки коштує капуста для квашення

Витрати на зимові заготівлі залежать від кількості овочів і ціни, за якою їх купують. За наведеним діапазоном цін можна розрахувати орієнтовну вартість капусти для домашнього квашення.

5 кг — від 50 до 85 грн;

10 кг — від 100 до 170 грн;

20 кг — від 200 до 340 грн.

Це лише вартість самої капусти без урахування моркви, солі, спецій та інших складників. Фактичні витрати залежатимуть від місця покупки й цін конкретного продавця.

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