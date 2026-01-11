Беженцы из Украины в Чехии — как могут измениться правила в 2026 году

Беженцы. Фото: УНИАН

Жизнь украинских беженцев в Чехии может кардинально измениться в 2026 году. Это произойдет, если правительство решится на довольно кардинальный шаг — лишит выплат и льгот тех, кто время от времени ездит домой.

Об этом пишет Epoch Times.

Как может измениться статус беженцев в Чехии

По информации журналистов, об этих намерениях недавно сообщил спикер парламента Чехии и лидер партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура. По его словам, правительство, якобы, подаст в парламент пакет правок, которые призваны изменить правила пребывания некоторых беженцев в стране.

"Граждане жалуются, что украинцы ездят в отпуск, но одновременно пользуются здесь условиями временной защиты и получают разнообразную поддержку и льготы", — сказал Окамура.

Точно неизвестно, какие именно изменения предлагают, однако сам Томио Окамура сказал, что действующая система поддержки украинских граждан является очень снисходительной.

В издании считают, что речь может идти об обновленных правилах пребывания беженцев, которые надолго возвращаются на Родину. Будет считаться, что таким людям:

уже не грозит опасность;

не нужна помощь, которой пользуются те, кто действительно спасался от войны.

Поэтому чешское правительство может прибегнуть к ограничениям: беженцам станет сложнее выезжать из страны, а финпомощь будет зависеть от реального пребывания в Чехии.

Также в Чехии могут усилить контроль за соблюдением законов иностранцами. Однако в этом случае речь идет обо всех иностранцах, которые получили временный статус.

О чем еще стоит знать

Напомним, в первые дни января 2026 года об аналогичных изменениях заговорили в Германии. Здесь их продвигает политическая сила Христианско-социальный союз. Политики, среди прочего, хотят запретить беженцам обратные поездки.

К тому же партия предлагает всех украинцев призывного возраста, которые сейчас находятся в Германии, вернуть на Родину и привлечь к обороне государства, если они пригодны для службы в армии. Также есть идея ввести финансовое участие искателей убежища в расходах на проживание.

Также мы писали, что в Латвии больше не будут платить беженцам за трудоустройство. Речь идет об отмене помощи в размере 740 евро.