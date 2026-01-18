Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты украинцам в Польше — какую помощь станет проще получить

Выплаты украинцам в Польше — какую помощь станет проще получить

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 17:45
Украинцы в Польше — как хотят изменить программу выплат 800+
200 польских злотых. Фото: Unsplash

В соседней Польше решили усилить борьбу с бюрократией, которая мешает в получении родителями финансовой помощи на воспитание несовершеннолетних детей по программе "800+". Поэтому украинцам, часть из которых тоже являются получателями этих выплат, стоит ждать изменений.

Об этом говорится в публикации Inpoland.

Реклама
Читайте также:

Программа 800+ для украинцев в Польше

Как сообщается, сейчас помощь "800+" назначают на период с 1 июня до 31 мая следующего года. Родителям или законным опекунам надо ежегодно подавать заявление:

  • с 15 февраля до 30 апреля — тогда выплаты начисляют без перерыва;
  • до 30 июня — в таком случае деньги поступят с задержкой, но родители получат компенсацию за предыдущие месяцы.

Если заявление получено после 30 июня, то его все равно зарегистрируют, однако выплаты назначат только с месяца подачи и компенсации не будет.

Зато в Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши предлагают избавить родителей детей от обязанности ежегодно подавать заявления на "800+". Вместо этого помощь автоматически будет продолжаться на следующий период. Смысл идеи в том, что:

  • заявление будет подаваться только раз;
  • в дальнейшем право на выплаты будет возобновляться автоматически;
  • выплаты будут поступать, пока в семье не изменится ситуация, например, в составе семьи.

В последнем случае предполагается, что у родителей будет возможность самостоятельно обновлять данные.

Когда произойдут изменения

Министерство считает, что принимать изменения стоит во второй половине 2026 года. Если власть поддержит эту идею, то новые правила получения помощи по программе "800+" в Польше могут вступить в силу с 2027 года.

Что еще стоит знать

Напомним, с сентября 2025 года программа "800+" доступна только тем иностранцам, которые выполнили три основных правила:

  • отправили ребенка в польскую школу;
  • получили номер PESEL;
  • имеют официальную работу.

К тому же, чтобы присоединиться к программе, зарплата должна быть по крайней мере на уровне 50% от минимальной.

Ранее мы рассказывали, какая сумма может обеспечить комфортную жизнь в Польше. В 2026 году минимальная зарплата в стране держится на отметке в 4 806 злотых брутто. Узнавайте также, какие изменения для беженцев, в том числе и для украинцев, могут ввести в Чехии.

Польша выплаты дети деньги соцвыплаты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации