Украинцы в Польше — как хотят изменить программу выплат 800+

200 польских злотых. Фото: Unsplash

В соседней Польше решили усилить борьбу с бюрократией, которая мешает в получении родителями финансовой помощи на воспитание несовершеннолетних детей по программе "800+". Поэтому украинцам, часть из которых тоже являются получателями этих выплат, стоит ждать изменений.

Об этом говорится в публикации Inpoland.

Реклама

Читайте также:

Программа 800+ для украинцев в Польше

Как сообщается, сейчас помощь "800+" назначают на период с 1 июня до 31 мая следующего года. Родителям или законным опекунам надо ежегодно подавать заявление:

с 15 февраля до 30 апреля — тогда выплаты начисляют без перерыва;

до 30 июня — в таком случае деньги поступят с задержкой, но родители получат компенсацию за предыдущие месяцы.

Если заявление получено после 30 июня, то его все равно зарегистрируют, однако выплаты назначат только с месяца подачи и компенсации не будет.

Зато в Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши предлагают избавить родителей детей от обязанности ежегодно подавать заявления на "800+". Вместо этого помощь автоматически будет продолжаться на следующий период. Смысл идеи в том, что:

заявление будет подаваться только раз;

в дальнейшем право на выплаты будет возобновляться автоматически;

выплаты будут поступать, пока в семье не изменится ситуация, например, в составе семьи.

В последнем случае предполагается, что у родителей будет возможность самостоятельно обновлять данные.

Когда произойдут изменения

Министерство считает, что принимать изменения стоит во второй половине 2026 года. Если власть поддержит эту идею, то новые правила получения помощи по программе "800+" в Польше могут вступить в силу с 2027 года.

Что еще стоит знать

Напомним, с сентября 2025 года программа "800+" доступна только тем иностранцам, которые выполнили три основных правила:

отправили ребенка в польскую школу;

получили номер PESEL;

имеют официальную работу.

К тому же, чтобы присоединиться к программе, зарплата должна быть по крайней мере на уровне 50% от минимальной.

Ранее мы рассказывали, какая сумма может обеспечить комфортную жизнь в Польше. В 2026 году минимальная зарплата в стране держится на отметке в 4 806 злотых брутто. Узнавайте также, какие изменения для беженцев, в том числе и для украинцев, могут ввести в Чехии.