В обмене "старых" долларов могут отказать — что об этом говорят в ПриватБанке

У украинцев иногда возникают проблемы с обменом долларов в обменниках. Все потому, что в отделениях могут разделять доллары на "новые" и "старые".

В пресс-службе государственного ПриватБанка объяснили, почему так происходит и что делать, если вам отказывают в обмене долларов.

Подробнее о проблемах с обменом "старых" долларов

Сейчас на долларовых банкнотах есть защитные элементы, которые уберегают деньги от подделок. Однако, например, на долларах, которые выпускались до 1996 года, отсутствует инфракрасная защитная нить. Когда эти купюры проверяют в валютных детекторах, то они не светятся. Поэтому теперь такую купюру могут считать фальшивой.

Что касается банкнот номиналом 100 долларов, то:

старыми считаются купюры до 2013 года;

новыми — "синие", на которых есть 3D-лента, выпущенные после 2013 года.

Отмечается, что несколько лет назад в Украине начали говорить, что доллары 1992 года и 1996 года от населения не будут принимать. Эти слухи были безосновательными, однако обменники на них среагировали: клиентам начали предлагать за такие купюры более низкий курс. Цену занижали даже на идеальные купюры.

При этом в США абсолютно все банкноты с разными дизайнами остаются юридически действительными для платежей.

"Политика правительства США заключается в том, что все дизайны банкнот Федеральной резервной системы остаются законным платежным средством или юридически действительными для платежей независимо от того, когда они были выпущены", - говорится на сайте ПриватБанка.

Как обменять старые доллары

Если клиент получил отказ в обмене долларов, тогда он может пожаловаться на это решение, оставив заявление на сайте Национального банка Украины (НБУ). Но перед этим надо ознакомиться с особенностями валюты, которую выпускали в разные годы, чтобы отстоять свое право на надлежащий обмен.

