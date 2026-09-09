Пенсії в Україні: яка буде сума за 15 років стажу та мінімальної зарплати

Жінка та чоловік похилого віку у центрі столиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні пенсію за віком призначають за наявності певного обсягу набутого страхового стажу за досягнення 60, 63 або 65 років, а сума залежить від рівня офіційного доходу. Зокрема, відомо, чи передбачене пенсійне забезпечення за наявності 15 років стажу, хто може оформити та сума у 2026 році.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які діють правила для пенсії за віком у 2026 році

Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", оформлення пенсії за віком передбачене не для всіх, а в 2026 році ще й посилились вимоги до необхідної кількості страхового стажу на один рік.

Нині вихід на пенсію можливий за дотримання таких показників:

Для виходу у 60 років — необхідно мати мінімум 33 роки стажу;

Для виходу у 63 роки — потрібна наявність 23 років стажу.

Водночас, якщо людина має лише 15 років страхового стажу, то оформити пенсію можна буде лише у 65 років.

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За умови дотримання такої вимоги, то ПФУ далі визначить розмір майбутньої пенсії на основі такої формули:

Пенсія = заробітна плата × коефіцієнт стажу (відпрацьована кількість років, помножена на оцінку одного року страхового стажу та поділену на 12 місяців).

Громадяни можуть самостійно визначити орієнтовиний розмір пенсії завдяки пенсійному калькулятору.

Зокрема, якщо жінка мала офіційну заробітну плату на рівні мінімальної під час трудової діяльності і страховий стаж становить 15 років, то зможе претендувати на пенсію у розмірі 1421 грн.

Підрахунок розміру пенсії. Джерело: cost.ua



Водночас, держава має "дотягнути" до рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 грн на місяць.

Яка буде виплата, якщо стаж менший за мінімально необхідний

У разі нижчого обсягу страхового стажу за 15 років, то, як правило, Пенсійний фонд призначає громадянам соціальну пенсію. Однак виплата надається за дотримання таких умов:

Людина досягла відповідного віку або отримала інвалідність. "Вікова" допомога призначається з 65 років, а для осіб з інвалідністю — з моменту встановлення медкомісією певної групи;

Немає жодної іншої пенсії чи держдопомоги за різними законами;

Відповідає критерію щодо малозабезпеченості, коли середньомісячний загальний дохід родини за пів року не перевищує прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність — 2 595 грн, окрім осіб з інвалідністю І групи та дітей.

Суму допомоги визначають у вигляді відсотка від чинного прожиткового мінімуму та групи отримувача. Йдеться такі основні параметри:

100% — для однієї дитини, людини з інвалідністю І групи та жінки-"матері-героїні"; 80% — для людей з ІІ групою інвалідності; 60% — для осіб з ІІІ групою інвалідності; 30% — для людей, які досягли 65 років, без стажу.

За умови меншого розміру виплати за прожитковий мінімум — держава має доплатити різницю як щомісячну адресну допомогу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що Пенсійний фонд нараховує громадянам виплати за умови дотримання чітких правил. Якщо ж їх порушити, то суму коштів можуть без попереджень урізати чи призупинити. Таке може статися, якщо не повідомити ПФУ про зміни у персональній інформації. На оновлення даних надано лише 10 днів.

Також Новини.LIVE писали, що у вересні ПФУ нарахує спеціальні надбавки до пенсій для українських жінок. Дехто з них зможе розраховувати на частку у 35% від мінімальної пенсії. Такі доплати можливі, якщо жінка має особливі заслуги перед Україною. Надбавка надається окремо до основного розміру пенсії за віком чи пенсії за інвалідністю.

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