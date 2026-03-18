Денежная помощь УВКБ ООН: кому предоставят 10 800 грн в марте

19 марта 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) откроет регистрацию в программе финансовой помощи для жителей еще одного населенного пункта прифронтовой области, страдающего от атак РФ, в размере 10 800 грн. Принять участие в ней смогут только две основные группы людей, пострадавших от войны.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организации в Telegram.

Кому будет доступна помощь от УВКБ ООН в марте

Воспользоваться возможностью получить выплаты от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев смогут некоторые беженцы и переселенцы в Шосткинской громаде Сумской области.

Правила программы предусматривают, что претендовать на финансовую поддержку в размере 3 600 грн на каждого члена домохозяйства сроком на три месяца (всего по 10 800 грн) смогут:

граждане, которые покинули опасные места за последние шесть месяцев/возвратились на свое прежнее место жительства (есть официальный статус ВПЛ);

беженцы, которые покидали Украину из-за войны с 24 февраля 2022 года, однако решили вернуться на родину.

Помощь предоставят тем категориям граждан, которые не имели аналогичной поддержки от других фондов в течение предыдущих трех месяцев. Весомым является финансово-экономическое состояние: месячный доход не должен превышать 6 300 грн на одного человека.

Еще необходимо принадлежать к одной из уязвимых групп:

когда в семье есть только отец/мать, воспитывающие несовершеннолетних детей, есть лица от 55 лет;

когда в домохозяйстве есть только граждане старшего/пожилого возраста (от 55 лет);

когда в семье несовершеннолетних детей воспитывает человек старшего возраста, более 55 лет;

когда в домохозяйстве есть лица с I-III группой инвалидности/тяжелыми болезнями.

Как можно подать заявку на финансовую помощь

По информации организации, обратиться за помощью смогут жители села Воронеж Шосткинской тергромады вышеуказанных категорий, записавшись по номеру телефона: 063 182 68 38.

После этого необходимо будет ожидать звонка для приглашения в пункт сбора данных.

"Четверг, 19 марта 2026 года с. Воронеж (Шосткинская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Киевская, 4. Часы работы: 11:30-14:30", — сообщили организаторы.

Частые вопросы

Какая еще есть помощь для украинцев от УВКБ ООН

Также для некоторых украинцев УВКБ ООН может предоставлять экстренную денежную помощь. Она направлена на тех, кто нуждается в оперативной поддержке после обстрелов или эвакуации в течение последних 30 дней и включенных в соответствующие списки от громад/органов местной власти.

Обратиться за помощью могут владельцы жилья, которое было повреждено из-за бомбежки, лица, чье место жительства стало непригодным в результате военных действий, семьи, которые остаются на своем привычном адресе проживания.

В каких еще областях доступна помощь от УВКБ

В 2026 году организация работает в областях выборочно из-за ограниченного финансирования. Время от времени открывают пункты регистрации в таких регионах: Днепропетровский, Донецкий, Запорожский, Киевский, Кировоградский, Николаевский, Одесский, Полтавский, Сумской, Харьковский, Херсонский и Черниговский.

Однако претендовать на помощь могут только внутренние переселенцы и беженцы. Также они должны будут пройти собеседование с партнерами УВКБ ООН на предмет соответствия критериям уязвимости.