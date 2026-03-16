Выплаты в 10,8 тыс. грн от УВКБ ООН — где открыли регистрацию украинцев на помощь

Во вторник, 17 марта, жители одной из прифронтовых громад могут оформить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Деньги предоставят на трехмесячный период для уязвимых групп украинцев.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет оформить денежную помощь

Подать заявку на финподдержку от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев смогут жители села Ворожба Лебединской территориальной громады Сумской области. А именно такие группы граждан:

со статусом внутреннего переселенца, которые переместились в течение последних шести месяцев;

граждане, прибывшие на родину, после вынужденного выезда за границу.

Кроме того, необходимо соответствовать одному из критериев уязвимости:

в семье есть только один из родителей, который воспитывает одного ребенка и более несовершеннолетних детей или проживают совместно с людьми в возрасте от 55 лет;

семью возглавляет одинокий человек или несколько одиноких лиц старшего возраста, которым более 55 лет;

гражданин пожилого возраста воспитывает одного ребенка/несколько детей (до 18 лет);

в семье есть один/несколько членов с особыми потребностями: тяжелые или болезни и инвалидность.

Заявители должны также соответствовать социально-экономическому критерию и иметь доход за месяц не выше 6,3 тыс. грн на одного человека.

Помощь рассчитана на граждан, которые не получали такие выплаты от УВКБ ООН и других фондов за последние три месяца.

Сумма финпомощи и как получить выплаты

По данным представителей УВКБ ООН, граждане смогут получить 3,6 тыс. грн (каждому в домохозяйстве продолжительностью три месяца). То есть в одни руки человеку дадут 10,8 тыс. грн. Средства перечислят на банковские счета.

Зарегистрироваться на выплаты 17 марта жители села Ворожба смогут по номеру телефона (9:00-16:00): 063 182 68 38. После чего организаторы позвонят для прибытия в пункт сбора данных для полноценной регистрации.

"Вторник 17 марта 2026 года: с. Ворожба (Лебединская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Яблоневая, 8. Часы работы: 10:00-12:00", — говорится в сообщении.

Какая еще доступна помощь украинцам весной

Кроме того, в этом регионе можно подать заявки на финпомощь французской гуманитарной организации "Acted".

Приобщиться к программе смогут уязвимые группы жителей, в частности, многодетные семьи с детьми до 18 лет, домохозяйства с детьми до двух лет и граждане пожилого возраста.

Каждому в семье окажут помощь в размере 3,6 тыс. грн в месяц. Выплаты будут осуществлять разово за три месяца.

Ранее сообщалось, что весной "Эстонский совет по делам беженцев" принимает заявки на денежную помощь для домохозяйств до 42 тыс. грн. Доступна программа уязвимым категориям населения в одном из регионов.

Еще мы писали, что UNHCR регистрирует на программу помощи в одной из прифронтовых громад. Принять участие могут, в частности, лица пожилого возраста и семьи с детьми.