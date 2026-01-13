Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Як зняти кредитні кошти без комісії — пояснення Ощадбанку

Як зняти кредитні кошти без комісії — пояснення Ощадбанку

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 06:01
Ощадбанк надав можливість зняття кредитних коштів без комісій — деталі
Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державного "Ощадбанку" доступна можливість знімати кредитні кошти без жодних комісій. Такі умови передбачені для оновленої версії карти "Моя кредитка". 

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банківської фінустанови

Реклама
Читайте також:

Як не платити за зняття кредитних коштів в Ощадбанку

За інформацією банку, для громадян доступний оновлений банківський продукт, що має низку переваг, зокрема, у вигляді відсутньої комісії за зняття кредитних коштів. Відповідні умови передбачені для карти "Моя кредитка".

Згідно з правилами банку, вигідне обслуговування доступне не лише старим клієнтам, які підтвердили свою надійність та платоспроможність. Оформити таку карту з усіма вигодами можуть навіть громадяни, які не є клієнтами Ощаду. 

 "Моя кредитка" передбачає такі переваги:

  1. Відсутність жодних комісій за операції зняття кредитних грошей;
  2. Не передбачена комісія за обслуговування та страхових платежів;
  3. Відсутність стягнення комісії за Р2Р перекази кредитних коштів.

За умовами, передбачаються такі відсоткові ставки протягом пільгового періоду:

  • 0,001%/міс. — до 62 днів за стандартні операції; 
  • 0,001%/міс. — до 92 днів для окремих категорій.

Інші особливості карти:

  • кредитний ліміт може становити — у сумі від 5 тис. до 400 тис. грн;
  • розмір мінімального щомісячного платежу — 5%.

Не передбачені жодні витрати на зняття коштів чи поповнення рахунку.

Правила оформлення нової кредитної карти

Для того, щоб почати користуватися перевагами кредитної карти "Моя кредитка", необхідно завантажити застосунок та через державний сервіс "Дія" стати офіційним клієнтом Ощадбанку. Серед вимог до громадян:

  • вік заявника перевищує 21 рік, однак не більш ніж 65 років;
  • наявний постійний дохід;
  • немає заборгованості в інших банківських установах.

Раніше ми повідомляли, що українцям доступна можливість оформлення пенсій через Ощадбанк. Відомо, які правила обслуговування карт з такими виплатами у 2026 році. 

Ще розповідали, що з нового року Ощадбанк підвищив деякі тарифи на послуги. Один із сервісів тепер коштує не 100, а 150 грн. 

виплати Ощадбанк гроші банки банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації