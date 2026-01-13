Ощадбанк надав можливість зняття кредитних коштів без комісій — деталі

Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державного "Ощадбанку" доступна можливість знімати кредитні кошти без жодних комісій. Такі умови передбачені для оновленої версії карти "Моя кредитка".

Про це розповідають Новини.LIVE

Як не платити за зняття кредитних коштів в Ощадбанку

За інформацією банку, для громадян доступний оновлений банківський продукт, що має низку переваг, зокрема, у вигляді відсутньої комісії за зняття кредитних коштів. Відповідні умови передбачені для карти "Моя кредитка".

Згідно з правилами банку, вигідне обслуговування доступне не лише старим клієнтам, які підтвердили свою надійність та платоспроможність. Оформити таку карту з усіма вигодами можуть навіть громадяни, які не є клієнтами Ощаду.

"Моя кредитка" передбачає такі переваги:

Відсутність жодних комісій за операції зняття кредитних грошей; Не передбачена комісія за обслуговування та страхових платежів; Відсутність стягнення комісії за Р2Р перекази кредитних коштів.

За умовами, передбачаються такі відсоткові ставки протягом пільгового періоду:

0,001%/міс. — до 62 днів за стандартні операції;

0,001%/міс. — до 92 днів для окремих категорій.

Інші особливості карти:

кредитний ліміт може становити — у сумі від 5 тис. до 400 тис. грн;

розмір мінімального щомісячного платежу — 5%.

Не передбачені жодні витрати на зняття коштів чи поповнення рахунку.

Правила оформлення нової кредитної карти

Для того, щоб почати користуватися перевагами кредитної карти "Моя кредитка", необхідно завантажити застосунок та через державний сервіс "Дія" стати офіційним клієнтом Ощадбанку. Серед вимог до громадян:

вік заявника перевищує 21 рік, однак не більш ніж 65 років;

наявний постійний дохід;

немає заборгованості в інших банківських установах.

