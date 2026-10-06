Пенсія у розмірі 17 000 грн: яка має бути зарплата та скільки треба стажу

Жінки похилого віку на тлі перехожих. Фото: Новини.LIVE

В Україні формула визначення розміру пенсій не дозволяє більшості громадян отримувати значні суми виплат: в основному розмір пенсії не перевищує 30% від заробітної плати. Ті, хто нині має значні виплати, за трудового життя отримували високі зарплати. Зокрема, відомо, скільки необхідно мати страхового стажу та який має бути дохід для пенсії у близько 17 000 грн у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Формула розрахунку та пенсійні виплати у 2026 році

В Україні цього року середня пенсія становить 7 200 грн, однак близько двох третин громадян отримують менше цієї суми.

Розмір виплати залежить від дотримання двох ключових факторів: тривалості страхового стажу та розміру офіційного доходу, з якого сплачувалися внески до Пенсійного фонду. Проте в основному кінцева сума виплат на заслуженому відпочинку залежить від зарплати, отримуваної протягом кар'єри.

Через відповідні вимоги розмір пенсійних виплат у кожного буде індивідуальним.

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Право на оформлення пенсії мають не всі, адже важливо мати мінімальний страховий стаж, вимоги до якого щороку посилюються. Зокрема, цьогоріч йдеться про такі показники:

Для виходу у 60 років — щонайменше 33 роки стажу;

Для виходу у 63 років — мінімально 23 роки стажу;

Для виходу у 65 років — від 15 років стажу.

Пенсійний фонд застосовує таку формулу:

Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де:

ЗП — середня зарплата за попередні три роки до виходу на пенсію;

КЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплатні;

КС — коефіцієнт страхового стажу.

Який треба мати стаж та зарплату для пенсії у 17 000 грн

Кожен громадянин завдяки пенсійному калькулятору може до виходу на заслужений відпочинок визначити, який розмір пенсії призначить ПФУ. Для цього необхідно мати таку інформацію: кількість стархового стажу, рівень заробітної плати, вік.

Результати підрахунків свідчать, що для пенсії у розмірі 17 000 грн потрібно мати у наявності значну офіційну зарплату. Якщо йдеться про вихід на пенсію жінки у 60 років за загальними правилами, то для такої виплати необхідно мати:

33 роки страхового стажу;

офіційний дохід на рівні 46 900 грн.

Калькулятор дає приблизне уявлення про майбутню пенсійну виплату. Водночас, Пенсійний фонд буде дивитися на наявність у громадян права на різноманітні надбавки та доплати, а тому сума може виявитися вищою.

Зокрема, зараз закон гарантує "вікові надбавки", щомісячну доплату до пенсій за особливі заслуги від 23% до 35% від мінімальної пенсії, надбавки за статус "УБД", "ветеран війни", "почесний донор".

Також нараховують доплати за понаднормовий стаж (35 років — для чоловіків, понад 30 років — для жінок). Нині надбавка становить 1% від пенсії за додатковий рік, проте не більше 1% від мінімальної пенсії у 25,95 грн. З огляду на це, за десять років понаднормового стажу громадянам доплатять 259 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні деяким громадянам надають надбавки до пенсії у 5 670 грн. Такі виплати Рада встановила кілька років тому для нарахування тим, хто постражда від репресій у радянські часи. Призначають доплату окремо до базової суми пенсії.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цьогоріч надають посилену підтримку тим, хто втратив захисника на фронті. Навесні для таких категорій населення суттєво підвищили допомогу. Якщо пенсія призначається для двох і більше осіб, то за таких умов передбачена мінімальна сума фінпідтримки у 10 020 грн. Торік пенсія становила 6 100 грн.