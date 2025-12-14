Как подростку заработать деньги в интернете — методы, которые действительно приносят доход

Подросток за компьютером. Фото: Unsplash

Современные подростки уже буквально с двенадцатилетнего возраста начинают проявлять желание стать финансово независимыми. Сегодня, чтобы получать доход, даже не обязательно выходить из дома — интернет предоставляет множество возможностей для заработка.

О том, как подросткам можно заработать в сети, рассказало издание "Гривня".

Написание текстов

Копирайтинг — это хороший способ доводить до людей информацию, воздействовать на них с помощью слова. Главное — найти свою аудиторию, иметь хороший стиль написания и глубоко понимать тему. Например, те, кто разбирается в моде, могут зарабатывать написанием статей для модных блогов или сайтов. Найти заказ можно на специальных площадках, таких как Kabanchik, Freelancehunt или Weblancer.

Прокачка игровых аккаунтов

Онлайн-игры могут приносить не только удовольствие, но и неплохой заработок. Аккаунты с высокими рейтингами в популярных играх (Dota 2, CS: GO, World of Tanks) стоят от 200 долларов.

Серфинг в интернете

Некоторые сайты предлагают пользователям читать новостные статьи, просматривать видео или рекламу в обмен на небольшую награду, но здесь важно не забывать о безопасности своих данных и не делиться конфиденциальной информацией.

Продажа фотографий на фотобанках

Существует множество фотобанков, таких как Shutterstock, Getty Images, Adobe Stock, где можно продавать свои работы. Главное, чтобы снимки были уникальными и хорошего качества. За каждый снимок можно получать 10-50 долларов + процент каждый раз, когда его кто-то будет покупать на платформе.

Написание отзывов на товары и сервисы

Многие компании готовы платить за то, чтобы знать мнение клиентов, и благодаря этому совершенствовать свои товары или услуги. Но при этом очень важно помнить об этике и не писать вымышленные отзывы только ради прибыли.

Видеоблогинг на YouTube

Этот популярный видеохостинг давно стал полноценным источником дохода для многих людей, в том числе молодежи 12-16 лет. Надо лишь определиться с тематикой (это может быть что угодно — от геймплея до кулинарных рецептов) и регулярно публиковать качественный контент, не забывая взаимодействовать со своей аудиторией и следить за трендами.

Когда на канале соберется определенное количество подписчиков, можно начать его монетизировать. YouTube предлагает различные способы монетизации, включая рекламные блоки перед, во время и после видео. Также можно получать доход от партнерских программ и спонсорских соглашений.

