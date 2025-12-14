Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Как подростку заработать деньги в интернете — 6 способов

Как подростку заработать деньги в интернете — 6 способов

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 18:35
Как подростку заработать деньги в интернете — методы, которые действительно приносят доход
Подросток за компьютером. Фото: Unsplash

Современные подростки уже буквально с двенадцатилетнего возраста начинают проявлять желание стать финансово независимыми. Сегодня, чтобы получать доход, даже не обязательно выходить из дома — интернет предоставляет множество возможностей для заработка.

О том, как подросткам можно заработать в сети, рассказало издание "Гривня".

Реклама
Читайте также:

В современном мире возможности для заработка есть не только для взрослых, но и для подростков.

Написание текстов

Копирайтинг — это хороший способ доводить до людей информацию, воздействовать на них с помощью слова. Главное — найти свою аудиторию, иметь хороший стиль написания и глубоко понимать тему. Например, те, кто разбирается в моде, могут зарабатывать написанием статей для модных блогов или сайтов. Найти заказ можно на специальных площадках, таких как Kabanchik, Freelancehunt или Weblancer.

Прокачка игровых аккаунтов

Онлайн-игры могут приносить не только удовольствие, но и неплохой заработок. Аккаунты с высокими рейтингами в популярных играх (Dota 2, CS: GO, World of Tanks) стоят от 200 долларов.

Серфинг в интернете

Некоторые сайты предлагают пользователям читать новостные статьи, просматривать видео или рекламу в обмен на небольшую награду, но здесь важно не забывать о безопасности своих данных и не делиться конфиденциальной информацией.

Продажа фотографий на фотобанках

Существует множество фотобанков, таких как Shutterstock, Getty Images, Adobe Stock, где можно продавать свои работы. Главное, чтобы снимки были уникальными и хорошего качества. За каждый снимок можно получать 10-50 долларов + процент каждый раз, когда его кто-то будет покупать на платформе.

Написание отзывов на товары и сервисы

Многие компании готовы платить за то, чтобы знать мнение клиентов, и благодаря этому совершенствовать свои товары или услуги. Но при этом очень важно помнить об этике и не писать вымышленные отзывы только ради прибыли.

Видеоблогинг на YouTube

Этот популярный видеохостинг давно стал полноценным источником дохода для многих людей, в том числе молодежи 12-16 лет. Надо лишь определиться с тематикой (это может быть что угодно — от геймплея до кулинарных рецептов) и регулярно публиковать качественный контент, не забывая взаимодействовать со своей аудиторией и следить за трендами.

Когда на канале соберется определенное количество подписчиков, можно начать его монетизировать. YouTube предлагает различные способы монетизации, включая рекламные блоки перед, во время и после видео. Также можно получать доход от партнерских программ и спонсорских соглашений.

Ранее мы рассказывали, сколько могут заработать на YouTube авторы коротких видео.

Также узнавайте, на сколько вырастут стипендии студентов в Украине.

дети деньги интернет доходы заработок
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации