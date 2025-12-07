Короткие видео на YouTube — какой будет монетизация, если снимать не большие видео

YouTube. Фото: Unsplash

В YouTube есть монетизация для Shorts. Поэтому пользователи, которые будут снимать и публиковать короткие видео могут зарабатывать деньги.

Монетизация для Shorts

Монетизация, как пишет AIR Media-Tech, зависит от страны, где создавался контент. Оплата начинается с 1 тысячи просмотров. Получить, в зависимости от страны, можно такие суммы:

США — 0,328 доллара;

Швейцария — 0,205 долларов;

Австралия — 0,193 доллара;

Южная Корея — 0,185 доллара;

Великобритания — 0,166 доллара;

Канада — 0,165 доллара;

Германия — 0,163 доллара;

Гонконг — 0,147 доллара;

Япония — 0,144 доллара;

Тайвань — 0,140 долларов;

Австрия — 0,135 доллара;

Новой Зеландии — 0,113 доллара.

Как видим, самый высокий показатель монетизации установили для пользователей из США, тогда как наименьший — для Новой Зеландии .

При этом, как говорится в публикации, Shorts чаще всего используют для продвижения определенного контента. Благодаря этому пользователи могут привлечь дополнительную аудиторию и стать более узнаваемыми.

Как работает монетизация на YouTube

Монетизация по "Партнерской программе YouTube" (YPP) предоставляет доступ к рекламным показам через Google AdSense, членству зрителей, суперчатам во время стримов, продаже брендированного мерча и оплачиваемым интеграциям с брендами. К монетизации присоединяются каналы с минимум 1 тысячей подписчиков и не менее чем с 4 тысячами часов просмотра за последний год или с 10 миллионами просмотров Shorts за последние 90 дней.

Чтобы получать прибыль с создаваемого собственноручно контента, нужно:

перейти в YouTube Studio;

открыть раздел "Монетизация";

посмотреть счетчики подписчиков и сколько есть часов просмотра.

Когда канал будет соответствовать требованиям, можно будет подавать заявку: согласиться с условиями YPP, присоединить или создать учетную запись AdSense. Далее канал будут проверять несколько дней, после чего автор получит доступ к монетизации своего канала.

Ранее мы рассказывали, как можно зарабатывать на YouTube в Украине. Примечательно, что за последние четыре года сервис выплатил авторам более 100 млрд долларов. Узнавайте также, сколько денег можно получить за 10 тысяч просмотров на YouTube.