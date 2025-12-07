Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Монетизация YouTube — сколько платят авторам коротких видео

Монетизация YouTube — сколько платят авторам коротких видео

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 17:45
Короткие видео на YouTube — какой будет монетизация, если снимать не большие видео
YouTube. Фото: Unsplash

В YouTube есть монетизация для Shorts. Поэтому пользователи, которые будут снимать и публиковать короткие видео могут зарабатывать деньги.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Реклама
Читайте также:

Монетизация для Shorts

Монетизация, как пишет AIR Media-Tech, зависит от страны, где создавался контент. Оплата начинается с 1 тысячи просмотров. Получить, в зависимости от страны, можно такие суммы:

  • США — 0,328 доллара;
  • Швейцария — 0,205 долларов;
  • Австралия — 0,193 доллара;
  • Южная Корея — 0,185 доллара;
  • Великобритания — 0,166 доллара;
  • Канада — 0,165 доллара;
  • Германия — 0,163 доллара;
  • Гонконг — 0,147 доллара;
  • Япония — 0,144 доллара;
  • Тайвань — 0,140 долларов;
  • Австрия — 0,135 доллара;
  • Новой Зеландии — 0,113 доллара.

Как видим, самый высокий показатель монетизации установили для пользователей из США, тогда как наименьший — для Новой Зеландии .

При этом, как говорится в публикации, Shorts чаще всего используют для продвижения определенного контента. Благодаря этому пользователи могут привлечь дополнительную аудиторию и стать более узнаваемыми.

Как работает монетизация на YouTube

Монетизация по "Партнерской программе YouTube" (YPP) предоставляет доступ к рекламным показам через Google AdSense, членству зрителей, суперчатам во время стримов, продаже брендированного мерча и оплачиваемым интеграциям с брендами. К монетизации присоединяются каналы с минимум 1 тысячей подписчиков и не менее чем с 4 тысячами часов просмотра за последний год или с 10 миллионами просмотров Shorts за последние 90 дней.

Чтобы получать прибыль с создаваемого собственноручно контента, нужно:

  • перейти в YouTube Studio;
  • открыть раздел "Монетизация";
  • посмотреть счетчики подписчиков и сколько есть часов просмотра.

Когда канал будет соответствовать требованиям, можно будет подавать заявку: согласиться с условиями YPP, присоединить или создать учетную запись AdSense. Далее канал будут проверять несколько дней, после чего автор получит доступ к монетизации своего канала.

Ранее мы рассказывали, как можно зарабатывать на YouTube в Украине. Примечательно, что за последние четыре года сервис выплатил авторам более 100 млрд долларов. Узнавайте также, сколько денег можно получить за 10 тысяч просмотров на YouTube.

YouTube деньги YouTube Shorts монетизация заработок
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации