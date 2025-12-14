Як підлітку заробити гроші в інтернеті — методи, які дійсно приносять дохід

Підліток за комп'ютером. Фото: Unsplash

Сучасні підлітки вже буквально з дванадцятирічного віку починають виявляти бажання стати фінансово незалежними. Сьогодні, щоб отримувати дохід, навіть не обов'язково виходити з дому — інтернет надає безліч можливостей для заробітку.

Про те, як підліткам можна заробити в мережі, розповіло видання "Гривня".

В сучасному світі можливості для заробітку є не тільки для дорослих, але й для підлітків.

Написання текстів

Копірайтинг — це хороший спосіб доводити до людей інформацію, впливати на них за допомогою слова. Головне — знайти свою аудиторію, мати гарний стиль написання та глибоко розуміти тему. Наприклад, ті, хто розуміється на моді, можуть заробляти написанням статей для модних блогів або сайтів. Знайти замовлення можна на спеціальних майданчиках, як от Kabanchik, Freelancehunt чи Weblancer.

Прокачування ігрових акаунтів

Онлайн-ігри можуть приносити не лише задоволення, а й непоганий заробіток. Акаунти з високими рейтингами в популярних іграх (Dota 2, CS: GO, World of Tanks) коштують від 200 доларів.

Серфінг в інтернеті

Деякі сайти пропонують користувачам читати новинні статті, переглядати відео або рекламу в обмін на невелику нагороду.Але тут важливо не забувати про безпеку своїх даних та не ділитися конфіденційною інформацією.

Продаж фотографій на фотобанках

Існує безліч фотобанків, як от Shutterstock, Getty Images, Adobe Stock, де можна продавати свої роботи. Головне, щоб знімки були унікальними та гарної якості. За кожен знімок можна отримувати 10-50 доларів + відсоток щоразу, як його хтось купуватиме на платформі.

Написання відгуків на товари та сервіси

Багато компаній готові платити за те, щоб знати думку клієнтів, й завдяки цьому вдосконалювати свої товари або послуги. Але при цьому дуже важливо пам’ятати про етику та не писати вигадані відгуки лише заради прибутку.

Відеоблогінг на YouTube

Цей популярний відеохостинг давно став повноцінним джерелом доходу для багатьох людей, в тому числі молоді 12-16 років. Треба лише визначитися з тематикою (це може бути що завгодно — від геймплею до кулінарних рецептів) й регулярно публікувати якісний контент, не забуваючи взаємодіяти зі своєю аудиторією та слідкувати за трендами.

Коли на каналі збереться певна кількість підписників, можна почати його монетизувати. YouTube пропонує різні способи монетизації, включаючи рекламні блоки перед, під час та після відео. Також можна отримувати дохід від партнерських програм та спонсорських угод.

