Бесплатный отдых для детей — кто может воспользоваться льготой

Бесплатный отдых для детей — кто может воспользоваться льготой

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 15:25
Бесплатный отдых для детей — кому доступно по новому порядку
Дети катаются на санках. Фото: Freepik

Дети некоторых военнослужащих и других категорий смогут пройти оздоровление в западных областях страны за счет государственного бюджета. Программа призвана помочь детям восстановить физическое и психическое состояние после длительного воздействия войны и обеспечить безопасные условия для их отдыха.

Новини.LIVE рассказывают, кто может воспользоваться льготой в декабре 2025 года.

Кто сможет отдохнуть бесплатно

Порядок оздоровления детей льготных категорий определен постановлением Кабинета министров Украины №1435. Документ предусматривает, что получить услуги по оздоровлению и отдыху могут дети в возрасте от 7 до 18 лет, которые нуждаются в восстановлении физического и психического состояния здоровья и относятся к одной из следующих категорий:

  • ребенок военнослужащего Госпогранслужбы, Национальной гвардии;
  • ребенок полицейского;
  • ребенок лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;
  • ребенок внутренне перемещенного лица;
  • ребенок лиц, которые увольняются или уволены с военной службы из числа ветеранов войны, имеющих особые заслуги перед Родиной;
  • ребенок члена семьи погибшего защитника Украины.

Ребенку предоставляется услуга по оздоровлению и отдыху в учреждениях оздоровления и отдыха один раз в год при условии, что в текущем году ему не предоставлялась путевка в государственное предприятие "Международный детский центр "Артек" за счет государственного или местного бюджета, а также не предоставлялась услуга по оздоровлению и отдыху по другим бюджетным программам.

Где дети льготных категорий могут отдохнуть бесплатно

Услуги по оздоровлению и отдыху детей будут предоставлять учреждения, которые заключили соответствующий договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью и расположены в западных регионах Украины. Речь идет о таких областях:

  • Волынская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Львовская;
  • Ровенская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая.

Заведение обязано обеспечить все условия для восстановления физического и психического здоровья детей, иметь безбарьерный доступ и защитные сооружения гражданской защиты.

Ранее мы писали, что военные, у которых родились дети, могут получить дополнительный отпуск.

Также узнавайте, как семьям с детьми получить денежную помощь.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
