Академическая стипендия Президента Украины на 2026 год — кому и сколько будут платить

В Государственном бюджете на 2026 год заложили 6,6 млрд гривен на академические и именные стипендии в учебных заведениях, что на 1,2 млрд гривен больше чем в этом году. Поэтому уже с 1 сентября 2026 нового учебного года студенты начнут получать повышенные выплаты.

Новини.LIVE рассказывают, на сколько вырастет академическая стипендия Президента Украины и кто ее сможет получить.

Кому назначают президентские стипендии

Согласно правительственному постановлению "Об утверждении Положения о порядке назначения академических стипендий Президента Украины соискателям образования", академические стипендии Президента Украины назначаются соискателям образования, которые учатся на дневной форме на основании государственного заказа в учреждениях профессионального предвысшего, высшего образования, научных учреждениях государственной формы собственности и достигли особых успехов в учебе и научной деятельности.

Речь идет о:

студентах, аспирантах, курсантах невоенных учебных заведений, научных учреждений, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

курсантах, слушателях и адъюнктах учреждений профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, относящихся к сфере управления Минобороны.

Кандидатов на получение президентских стипендий выдвигают ученые и педагогические советы соответствующих учебных заведений.

Какой будет президентская стипендия в 2026 году

С 1 сентября 2026 года академическая стипендия Президента Украины, как и все другие виды стипендий, вырастет вдвое. Поэтому соискатели образования, согласно данным Министерства финансов, будут получать такие выплаты:

в учреждениях высшего образования — 20 000 грн в месяц (сейчас выплачивают 10 000 грн);

в учреждениях профессионального предвысшего образования (колледжах) — 15 200 грн в месяц (сейчас — 7 600 грн).

В правительстве отметили, что повышение стипендий — это очередной шаг государства для поддержки молодежи, развития человеческого капитала и стимулирования качественного образования в Украине.

