Обман с соцвыплатами: как украинцам распознать мошенников

Пенсионер с телефоном в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине снова активизировались кибермошенники, которые обещают населению фейковую финансовую поддержку. Фишинговые сообщения о якобы "социальных выплатах" аферисты активно распространяют в Viber. При этом они выдают себя за представителей ООН.

В Центре стратегических коммуникаций на странице в социальной сети Facebook объяснили, как работают злоумышленники и как украинцам сохранить свои деньги, передает Новини.LIVE.

Что известно о новой схеме мошенников

Рассылая сообщения украинцам злоумышленники "играют" на доверии: пишут, что "пришла ваша очередь", чтобы получить помощь. Получателю предлагают нажать на "+" и ждать обратной связи. Затем от человека требуют озвучить 4 цифры кода, который приходит ему в Viber.

"Это и есть ключ — так мошенники получают доступ к аккаунтам или персональным данным", — отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Как распознать мошенничество

Аферисты называются представителями ООН, но выдают себя простыми ошибками. Например, могут написать с аккаунта с женским именем, но в тексте называют себя в мужском роде.

Поэтому украинцам напоминают о следующем: никогда нельзя передавать никакие коды, даже если кажется, что сообщение является "официальным".

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы могут получить на детей до 35 000 гривен. Речь идет о финансовой помощи от благотворительного фонда "СОС Дитячі містечка". Деньги получат семьи, которые из-за войны уехали за границу, но вернулись в Украину. Также Новини.LIVE рассказывали, что UNHCR будет финансово поддерживать украинцев по новым правилам. Так, с 1 апреля больше не будет постоянной суммы выплат. Поддержка, зато будет зависеть от конкретных жизненных обстоятельств.