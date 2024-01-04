В Украине повысили зарплаты тем, кто работает во время интенсивных обстрелов

Операция на сердце во время блекаута. Скриншот видео: Институт сердца МОЗ Украины

Кабинет Министров Украины повысил зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов. Это касается также государственных служащих. С 29 декабря 2023 года для работников предусмотрена возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Постановлением КМУ "Деякі питання підвищення оплати праці працівників на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів" от 29.12.2023 г. № 1414 авторы внесли изменения сразу в два постановления от 25.04.2023 г. № 391 и от 25.08.202 928. Эти изменения направлены на повышение зарплат работникам в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Это касается также государственных служащих.

Суть нововведений такова:

Для работников предусмотреть возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов на территориях, на которых ведутся активные боевые действия, в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы. Список работ, за которые выплачивается такая надбавка, будет определяться начальником областной военной администрации. Для госслужащих, работающих в особых условиях на территориях активных боевых действий во время интенсивных обстрелов, должностные оклады определять с учетом коэффициента 3 в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы. При этом перечень работников будет согласовываться с соответствующей областной военной администрацией.

Что еще нужно знать

Напомним, что с вступлением в силу закона о Госбюджете-2024 в Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум. С 1 января 2024 года "минималка" повышается с установленных в октябре 2022 года 6700 грн до 7100 грн.

Также мы писали, что в январе 2024 повысились размеры страховых выплат для граждан. Изменились минимальные и максимальные ставки.