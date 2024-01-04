В Україні підвищили зарплати тим, хто працює під час інтенсивних обстрілів

Операція на серці під час блекауту. Скриншот відео: Інститут серця МОЗ України

Кабінет Міністрів України підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Це стосується також і державних службовців. З 29 грудня 2023 року для працівників передбачено можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Кому саме та на скільки підвищують зарплату

Постановою КМУ "Деякі питання підвищення оплати праці працівників на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів" від 29.12.2023 р. № 1414 автори внесли зміни відразу до двох постанов від 25.04.2023 р. № 391 і від 25.08.2023 р. № 928. Ці зміни спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців.

Суть нововведень є такою:

Для працівників передбачити можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли. Перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиметься начальником обласної військової адміністрації. Для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначати з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли. При цьому перелік працівників буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що з набуттям чинності закону про Держбюджет-2024 в Україні зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. З 1 січня 2024 року "мінімалка" підвищується зі встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.

Також ми писали, що у січні 2024 року підвищилися розміри страхових виплат для громадян. Змінились мінімальна та максимальна ставки.