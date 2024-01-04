В Україні підвищили зарплати тим, хто працює під час інтенсивних обстрілів

Кабмін збільшив оплату праці в умовах інтенсивних обстрілів — хто буде отримувати більше
Кабінет Міністрів України підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Це стосується також і державних службовців. З 29 грудня 2023 року для працівників передбачено можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Кому саме та на скільки підвищують зарплату
Постановою КМУ "Деякі питання підвищення оплати праці працівників на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів" від 29.12.2023 р. № 1414 автори внесли зміни відразу до двох постанов від 25.04.2023 р. № 391 і від 25.08.2023 р. № 928. Ці зміни спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців.
Суть нововведень є такою:
- Для працівників передбачити можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли. Перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиметься начальником обласної військової адміністрації.
- Для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначати з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли. При цьому перелік працівників буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що з набуттям чинності закону про Держбюджет-2024 в Україні зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. З 1 січня 2024 року "мінімалка" підвищується зі встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.
Також ми писали, що у січні 2024 року підвищилися розміри страхових виплат для громадян. Змінились мінімальна та максимальна ставки.
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