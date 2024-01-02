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Зарплати в "Армії відновлення" — як зміняться виплати у 2024 році

2 січня 2024 14:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гроші в Армії відновлення — скільки платитимуть у 2024 році
Працівники розбирають знищену будівлю. Фото: УП
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні із січня 2024 року підвищився розмір мінімальної заробітної плати до 7,1 тис. гривень. Через це також зросла оплата праці в "Армії відновлення".

Це передбачено відповідним урядовим рішенням.

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Скільки платитимуть в "Армії відновлення"

У рамках урядового проєкту "Армія відновлення" безробітні українці долучаються до виконання суспільно-корисних робіт та отримують за це гроші.

Оплачують таку працю з Фонду соцстрахування на випадок безробіття. Розмір — півтори мінімальної зарплати. Раніше це було 10,05 тис. гривень, з нового року сума підвищилася до 10,65 тис. гривень. Друге підвищення призначене на 1 квітня 2024 року. Сума зросте до 12 тис. гривень.

Чим займаються в "Армії відновлення"

Загалом роботи за програмою "Армія відновлення" можуть бути доволі різні за характером: від ліквідації наслідків обстрілів РФ до будівництва захисних споруд, а також відновлення благоустрою.

Громадяни можуть займатися плетінням маскувальних сіток, консервуванням продукції для потреб армії, пошиттям одягу та ремонтом військової амуніції, а також допомогою з догляду за пораненими військовими в медзакладах.

Долучаються до робіт безробітні, які стоять на обліку у Центрі зайнятості, проте нещодавно до цієї категорії додали ще й переселенців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року підвищуються розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Через це зростуть ліміти та податки для фізосіб-підприємців.

Також ми писали, що на кінець 2023 року в Україні середньомісячна заробітна плата у номінальному вимірі становитиме 18,52 тис. гривень, а наступного — 21,8 тис. гривень. На такі показники розраховує уряд. Водночас, в країні є категорії працівників, офіційні зарплати яких сягають 200 тис. гривень.

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