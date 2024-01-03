Як зміняться соцвиплати у 2024 році

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Із набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. З 1 січня 2024 року "мінімалка" підвищується із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн.

Як разом із мінімальною зарплатою зміняться соціальні виплати розповіли СічНьюз з посиланням на юридичного експерта Олега Зільберта.

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Як змінився розмір прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня

Розмір мінімальної зарплати упродовж 2024-го року змінюватиметься двічі. Від 1-го січня він складатиме 7 100 гривень (замість 6 700 у 2023-му). А від 1-го квітня — 8 000 гривень. Також через це зросте прожитковий мінімум.

3 023 гривень — для працездатних осіб,

2 563 гривень — для дітей віком до шести років,

3 196 гривень — для дітей від 6 до 18 років,

2 361 гривень — для осіб, які втратили працездатність.

Чи зростуть соцвиплати після підвищення "мінімалки"

За словами експерта Зільберта, після підвищення мінімальної зарплатні зростуть і соцвиплати.

"Одночасно зростуть і залежні від прожиткового мінімуму соціальні виплати. Так, наприклад, декретна допомога для непрацюючих зросте до 757 грн. Виплати опікунам дитини до 6 років — 6407,50 грн і старше — 7990 грн. Доглядачам дитини з особливими потребами до 6 років — 5126 грн і старше — 6392 грн", — сказав він.

Проте експерт зазначив, що разом з виплатами зростуть і деякі податки та збори.

"Так, наприклад, єдиний соціальний внесок зросте до 1562 грн. Єдиний податок для платників І групи — 302,80 грн, 1420 грн — для платників ІІ групи єдиного податку", — додав Олег Зільберт.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

Також ми писали про те, що з 1 січня 2024 року для низки українців зростуть соціальні виплати. Також очікуються зміни для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).