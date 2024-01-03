Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Стало відомо, чи зростуть соцвиплати після підвищення мінімальної зарплати arrow

Стало відомо, чи зростуть соцвиплати після підвищення мінімальної зарплати

3 січня 2024 14:12
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Як зміняться соцвиплати у 2024 році
Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Із набуттям чинності закону про держбюджет-2024 в Україні зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. З 1 січня 2024 року "мінімалка" підвищується із встановлених у жовтні 2022 року 6 700 грн до 7 100 грн. 

Як разом із мінімальною зарплатою зміняться соціальні виплати розповіли СічНьюз з посиланням на юридичного експерта Олега Зільберта.

Читайте також:

Як змінився розмір прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня

Розмір мінімальної зарплати упродовж 2024-го року змінюватиметься двічі. Від 1-го січня він складатиме 7 100 гривень (замість 6 700 у 2023-му). А від 1-го квітня — 8 000 гривень. Також через це зросте прожитковий мінімум.

  • 3 023 гривень — для працездатних осіб,
  • 2 563 гривень — для дітей віком до шести років,
  • 3 196 гривень — для дітей від 6 до 18 років,
  • 2 361 гривень — для осіб, які втратили працездатність.

Чи зростуть соцвиплати після підвищення "мінімалки"

За словами експерта Зільберта, після підвищення мінімальної зарплатні зростуть і соцвиплати.

"Одночасно зростуть і залежні від прожиткового мінімуму соціальні виплати. Так, наприклад, декретна допомога для непрацюючих зросте до 757 грн. Виплати опікунам дитини до 6 років — 6407,50 грн і старше — 7990 грн. Доглядачам дитини з особливими потребами до 6 років — 5126 грн і старше — 6392 грн", — сказав він.

Проте експерт зазначив, що разом з виплатами зростуть і деякі податки та збори.

"Так, наприклад, єдиний соціальний внесок зросте до 1562 грн. Єдиний податок для платників І групи — 302,80 грн, 1420 грн — для платників ІІ групи єдиного податку", — додав Олег Зільберт.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

Також ми писали про те, що з 1 січня 2024 року для низки українців зростуть соціальні виплати. Також очікуються зміни для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі