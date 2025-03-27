Пенсии в Украине — как будут начислять средства в 2025 году

Человек держит в руке карточку Ощадбанка и купюры в 1 тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Условия получения пенсионных выплат отныне будут едиными для всех украинцев, даже для тех, кто не находится на территории страны. Соответствующий порядок установил Кабинет министров.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства социальной политики.

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Отмечается, что ранее для некоторых пенсионеров действовал другой алгоритм получения выплат, что затрудняло получение средств.

"Для урегулирования ситуации правительство приняло изменения, которые устанавливают единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения: в Украине, на временно оккупированных территориях или за рубежом", — пояснили в Минсоце.

Начислять пенсии украинцам отныне может не только Ощадбанк, но и любой другой банк страны. Так, чтобы получить выплаты граждане, которые выехали за границу или остаются на ВОТ, должны до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.

А пенсионеры, которые живут в оккупации, должны выполнять хотя бы одну финансовую операцию со своей пенсионной картой каждые полгода, если не проходили физическую идентификацию. Когда пенсионер, проживающий не в Украине, выполнит установленные требования, то подтвердит, что:

жив;

средства пенсии со своей карты получает именно он.

Также украинцы на временно неподконтрольных Киеву территорий и люди, которые выехали из оккупации, если хотят получать украинские пенсии, должны выполнить еще одно требование: подтвердить, что им не платила пенсию Россия. Для этого надо написать заявление и подать его в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Напомним, что вскоре правительство пересчитает выплаты украинцам, которые продолжают работать после выхода на пенсию. Но обновленные пенсии люди получат только летом.

Еще мы рассказывали, что украинцы за границей могут рассчитывать на зачисление страхового стажа. Такое право есть у тех, кто живет в Эстонии, Болгарии, Испании, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Словакии, Чехии и Эстонии.