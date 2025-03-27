Пенсії в Україні — як нараховуватимуть кошти у 2025 році

Людина тримає у руці картку Ощадбанку та купюри в 1 тисячу гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Умови отримання пенсійних виплат відтепер будуть єдиними для усіх українців, навіть для тих, хто не перебуває на території країни. Відповідний порядок встановив Кабінет міністрів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства соціальної політики.

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Зазначається, що раніше для деяких пенсіонерів діяв інший алгоритм отримання виплат, що ускладнювало отримання коштів.

"Для врегулювання ситуації уряд ухвалив зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцеперебування: в Україні, на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном", — пояснили у Мінсоці.

Нараховувати пенсії українцям відтепер може не лише Ощадбанк, а й будь-який інший банк країни. Так, щоби отримати виплати громадяни, які виїхали за кордон або залишаються на ТОТ, повинні до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію.

А пенсіонери, які живуть в окупації, повинні виконувати хоча б одну фінансову операцію зі своєю пенсійною карткою кожні пів року, якщо не проходили фізичну ідентифікацію. Коли пенсіонер, який проживає не в Україні, виконає встановлені вимоги, то підтвердить, що:

живий;

кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він.

Також українці на тимчасово непідконтрольних Києву територій та люди, які виїхали з окупації, якщо хочуть отримувати українські пенсії, повинні виконати ще одну вимогу: підтвердити, що їм не платила пенсію Росія. Для цього треба написати заяву та подати її до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Нагадаємо, що незабаром уряд перерахує виплати українцям, які продовжують працювати після виходу на пенсію. Але оновлені пенсії люди отримають лише влітку.

Ще ми розповідали, що українці за кордоном можуть розраховувати на зарахування страхового стажу. Таке право є в тих, хто мешкає в Естонії, Болгарії, Іспанії, Латвії, Литві, Польщі, Португалії, Словаччині та Чехії.