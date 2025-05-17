Компенсация за размещение переселенцев — кому будут предоставлять в 2025 году

Платежка за полученные коммунальные услуги и калькулятор на столе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Организации и учреждения в Украине смогут получать денежную компенсацию за потребленные коммунальные услуги. Чтобы госпомощь начислили, нужно выполнить одно условие.

Как написал в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, выплаты в 2025 году будут предоставляться за временное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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Как будут начислять компенсацию

В сообщении Мельничук отметил, что компенсацию будут предоставлять через Пенсионный фонд.

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"Утвержден Порядок предоставления заведениям, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, физическим лицам - предпринимателям компенсации за потребленные жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива во время временного размещения внутренне перемещенных лиц", — написал он.

Расчеты будут происходить на основе социальных норм жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания. Деньги будут выплачиваться ежемесячно:

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заведениям;

учреждениям или предприятиям (независимо от формы собственности), в которых бесплатно размещаются ВПЛ.

Напомним, что с началом 2025 года для ВПЛ заработал новый инструмент господдержки — субсидия на аренду жилья. Известно, реально ли оформить льготу, если жилье арендуют две семьи переселенцев.

Также мы рассказывали, что украинцам выплатят финпомощь ко Дню Независимости в 2025 году. Некоторым гражданам для того, чтобы получить деньги, нужно обратиться в Пенсионный фонд.