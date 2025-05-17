Компенсація за розміщення переселенців — кому надаватимуть у 2025 році

Кабмін оновив порядок виплат за допомогу ВПО — що змінилося
Організації та установи в Україні зможуть отримувати грошову компенсацію за спожиті комунальні послуги. Щоби держдопомогу нарахували, потрібно виконати одну умову.
Як написав у своєму Telegram-каналі представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, виплати у 2025 році надаватимуться за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Як нараховуватимуть компенсацію
У повідомленні Мельничук зазначив, що компенсацію надаватимуть через Пенсійний фонд.
"Затверджено Порядок надання закладам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, фізичним особам – підприємцям компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб", — написав він.
Розрахунки відбуватимуться на основі соціальних норм житла і соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування. Гроші виплачуватимуться щомісяця:
- закладам;
- установам або підприємствам (незалежно від форми власності), в яких безоплатно розміщуються ВПО.
Нагадаємо, що з початком 2025 року для ВПО запрацював новий інструмент держпідтримки — субсидія на оренду житла. Відомо, чи реально оформити пільгу, якщо житло орендують дві родини переселенців.
Також ми розповідали, що українцям виплатять фіндопомогу до Дня Незалежності у 2025 році. Деяким громадянам для того, щоби отримати гроші, потрібно звернутися до Пенсійного фонду.
Читайте Новини.LIVE!