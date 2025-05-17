Компенсація за розміщення переселенців — кому надаватимуть у 2025 році

Платіжка за отримані комунальні послуги та калькулятор на столі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Організації та установи в Україні зможуть отримувати грошову компенсацію за спожиті комунальні послуги. Щоби держдопомогу нарахували, потрібно виконати одну умову.

Як написав у своєму Telegram-каналі представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, виплати у 2025 році надаватимуться за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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Як нараховуватимуть компенсацію

У повідомленні Мельничук зазначив, що компенсацію надаватимуть через Пенсійний фонд.

"Затверджено Порядок надання закладам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, фізичним особам – підприємцям компенсації за спожиті житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива під час тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб", — написав він.

Розрахунки відбуватимуться на основі соціальних норм житла і соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування. Гроші виплачуватимуться щомісяця:

закладам;

установам або підприємствам (незалежно від форми власності), в яких безоплатно розміщуються ВПО.

Нагадаємо, що з початком 2025 року для ВПО запрацював новий інструмент держпідтримки — субсидія на оренду житла. Відомо, чи реально оформити пільгу, якщо житло орендують дві родини переселенців.

Також ми розповідали, що українцям виплатять фіндопомогу до Дня Незалежності у 2025 році. Деяким громадянам для того, щоби отримати гроші, потрібно звернутися до Пенсійного фонду.