Допомога на комуналку у 450 грн — що змінилось у 2025 році

Платіжка за комунальні послуги та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям, які надали безкоштовне житло для внутрішніх переселенців, держава виплачує грошові компенсації на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКГ). Проте навесні 2025 року правила за відповідною програмою дещо змінились.

Це прописано у постанові уряду №1544.

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Так, згідно з постановою "Порядок компенсації витрат за розміщення ВПО", передбачаються певні зміни.

Нині, щоб долучитися до проєкту "Прихисток", необхідно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ). Тоді як раніше заяви про компенсацію необхідно було подавати до виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад або військових адміністрацій за місцем проживання.

Ті, хто вперше розмістив переселенців та хочуть оформити компенсації, мають подати разом з ВПО того ж місяця розміщення до органу Пенсійного фонду:

повідомлення за спеціальною формою;

заяву за онлайн-формою.

Відповідне звернення тепер можна подати як особисто, так і дистанційно:

онлайн — через портал е-послуг ПФУ;

офлайн — через звернення до органів Пенсійного фонду.

Компенсацію призначають на шість місяців. Виплату допомоги на другий період продовжують автоматично після перевірки відповідного права таких переселенців.

Під час звернення до органів Пенсійного фонду у довідках про взяття на облік переселенця має бути вказана адреса житлового приміщення тимчасового проживання, за якою призначена компенсація, а сама довідка має бути видана не пізніше січня цього року.

Розмір компенсації розраховують органи ПФУ щомісяця і становить 450 грн за кожну особу в місяць.

Коли можуть не призначити компенсації

Як зазначається, компенсації на кожного окремого переселенця не призначаються та не виплачуються або ж виплату припиняють за певних обставин. А саме:

якщо переселенець має родинні зв’язки з власником житла;

переселенець перебував за кордоном понад 30 календарних днів поспіль на дату проведення перевірки права на отримання такої допомоги;

Пенсійний фонд отримав від Нацсоцслужби дані про непроживання переселенця більш ніж місяць у житловому приміщенні, за адресою якого надана допомога;

встановлено факт недостовірної інформації у заяві або повідомленні;

упродовж трьох місяців перед зверненням переселенець купив, одержав безоплатно чи придбав на пільгових умовах через органи соцзахисту населення чи благодійні організації кімнату в будинку чи гуртожитку, квартиру;

переселенець одержує субсидію на оплату вартості або частини ціни на оренду житла.

Раніше ми повідомляли, що лікарі-пенсіонери розповіли про втрату пільг на комунальні послуги. Це сталося після "осучаснення" пенсій у березні 2025 року.

Також ми писали, що фахівці Пенсійного фонду пояснили деякі важливі деталі, від яких залежить право на пільги на послуги ЖКГ. Йдеться про період доходів громадян.