Коммунальные счета и деньги. Фото: Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут получить излишне уплаченные средства за природный газ. Согласно правилам, в таких случаях деньги можно вернуть или перечислить на нужный счет, соблюдая определенные рекомендации. В компании уточнили, что для этого плательщику необходимо подготовить.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины", передают Новини.LIVE.

Реклама

Кому Нафтогаз гарантирует возврат излишне уплаченных сумм за газ

По информации газоснабжающей компании, граждане должны самостоятельно инициировать возврат средств в случае обнаружения ошибки при оплате услуги газоснабжения. Для этого следует написать заявление и собрать пакет необходимых документов.

Согласно условиям договора с клиентом, предусмотрена возможность возврата средств на личные счета при соблюдении специальной процедуры:

В случае обнаружения излишне уплаченных средств необходимо лично обратиться в газоснабжающую компанию и подать заявление о возврате переплаченной суммы; Специалисты газоснабжающей компании в течение нескольких дней должны проинформировать о результате и вернуть средства заявителю; Только клиент имеет право получить переплаченные суммы. Автоматическая процедура возврата средств не предусмотрена.

Какие документы необходимо собрать для возврата средств

По данным компании, для получения суммы из-за неправильной оплаты счетов клиент должен предоставить подробное описание ситуации, указать дату и поставить подпись.

Читайте также:

Деньги будут возвращены при предоставлении исчерпывающего перечня документов. Речь идет о:

заявлении с описанием проблемы и подробностями;

подтверждении ошибочной оплаты: квитанция, чек или банковская выписка, заверенная компанией, осуществившей платеж;

копии документа, удостоверяющего личность/идентификационного кода;

справке с банковскими реквизитами для возврата переплаченных средств на счет;

контактном номере телефона или адресе электронной почты.

Также гражданин может перенести оплату. Для этого необходимо указать номера личных счетов: с какого и на какой необходимо перечислить средства.

Куда обратиться для получения переплаченных средств

Клиенты должны подать заявление и полный пакет документов в адрес ГК "Нафтогаз Украины" двумя способами:

на электронную почту "Нафтогаза": client@gas.ua;

обычной почтой: индекс 25001, ООО "ГК "Нафтогаз Украины", г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А.

"После получения документов специалисты рассмотрят обращение и, при необходимости, свяжутся с вами для уточнений", — добавили в компании.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ объяснили, как определяется размер субсидии. Там отметили, что единой суммы для всех получателей нет. Ее рассчитывают индивидуально для каждой семьи. Сумма будет зависеть от того, какими услугами ЖКХ пользуется домохозяйство, сколько человек проживает в жилье, какой размер дохода приходится на каждого. Расчеты проводятся не по всей площади жилья.

Еще Новини.LIVE писали, что в Газсети напомнили о необходимости платить за доставку газа тем, кто выехал из жилья и не пользуется топливом. Плата не начисляется, если в результате агрессии РФ жилье было повреждено или уничтожено. Также полное прекращение начислений может произойти при расторжении договора и механическом отключении дома от сети.