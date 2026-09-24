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Главная Финансы Из-за одной ошибки можно лишиться стажа: как проверить данные ПФУ

Из-за одной ошибки можно лишиться стажа: как проверить данные ПФУ

Ua ru
24 сентября 2026 21:15
Страховой стаж онлайн: как проверить данные через приложение Дія и ПФУ
Пожилые мужчина и женщина за компьютером. Фото: magnific.com

Страховой стаж напрямую влияет на будущую пенсию, поэтому ошибки или пропуски в трудовом стаже лучше выявить заранее. Украинцы могут самостоятельно проверить данные о стаже онлайн через портал Пенсионного фонда или приложение Дія, а также получить справку ОК-5.

Об этом сообщает Новини.LIVE  со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Что такое страховой стаж

Страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который уплачивались страховые взносы в установленном размере.

Именно страховой стаж учитывается при определении права на пенсию. Поэтому важно периодически проверять, отражены ли все официальные периоды работы в системе Пенсионного фонда.

На веб-портале ПФУ застрахованное лицо может просмотреть информацию о своем страховом стаже и заработной плате. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпису.

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Как проверить стаж через портал ПФУ

После входа в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда можно просмотреть персональные данные о страховом стаже.

ПФУ отмечает, что информация об общем страховом стаже доступна в профиле пользователя в разделе со страховыми данными. Система отображает стаж, рассчитанный на основании информации из реестра застрахованных лиц, а для периодов до 1 января 2004 года учитываются данные оцифрованной трудовой книжки и других документов о трудовой деятельности.

Чтобы получить более подробную информацию, можно сформировать выписку из Реестра застрахованных лиц. В ней данные о накопленном стаже доступны в разбивке по месяцам.

Как проверить стаж через ОК-5

Еще один способ проверить данные — получить справку ОК-5.

В ней содержится информация о страховом стаже, заработке, который будет учитываться при назначении пенсии, и уплате страховых взносов. ОК-5 формируется за периоды, начиная с 2000 года.

На портале ПФУ для этого нужно зайти в раздел Взаимодействие с ПФУ, выбрать Запрос на получение электронных документов, а среди типов документов — справку ОК-5. После отправки запроса сформированный документ можно просмотреть и скачать в личном кабинете.

Получить ОК-5 можно также онлайн через портал или приложение Дія, а также через мобильное приложение Пенсионного фонда.

Что именно следует проверить в своих данных

Прежде всего стоит проверить, отображаются ли все периоды официальной работы. Если человек работал официально, но соответствующего периода в данных нет, стоит выяснить причину.

Также нужно обратить внимание на информацию о заработной плате и страховых взносах. Именно эти данные используются Пенсионным фондом для расчета страхового стажа и будущей пенсии.

Особое внимание стоит уделить периодам работы до 1 января 2004 года. Для них основным подтверждением трудовой деятельности является трудовая книжка, а также могут использоваться другие документы. ПФУ рекомендует загружать документы, подтверждающие такой стаж, в электронную трудовую книжку.

Что делать, если стажа не хватает или есть ошибка

Если в электронных данных отсутствует определенный период работы, человеку следует проверить документы, подтверждающие трудовую деятельность, и обратиться в Пенсионный фонд для уточнения информации.

Важно не откладывать такую проверку до момента оформления пенсии. Чем раньше выявлено несоответствие, тем больше времени остается на его исправление и подтверждение необходимого периода.

Проверить свои данные можно без посещения учреждения — через электронные сервисы Пенсионного фонда или приложение Дія. Это позволяет заранее увидеть, правильно ли отображается страховой стаж и информация, которая может быть учтена при будущем назначении пенсии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ошибки в трудовой книжке могут затруднить подтверждение льготного стажа. В некоторых случаях отсутствующие или неверные записи можно подтвердить дополнительными документами. Важно заранее проверить данные, если от них зависит право на пенсию.

Также Новини.LIVE сообщали, что с августа 2026 года вступают в силу новые правила подтверждения страхового стажа. Если необходимые сведения уже имеются в государственных реестрах, ПФУ не должен повторно запрашивать у человека бумажные документы. При отсутствии данных стаж в предусмотренных законом случаях можно подтвердить другими документами или через суд.

Дия выплаты пенсии ПФУ трудовой стаж
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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