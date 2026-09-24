Страховий стаж онлайн: як перевірити дані через Дію та ПФУ

Чоловік та жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: magnific.com

Страховий стаж безпосередньо впливає на майбутню пенсію, тому помилки або відсутні періоди роботи краще виявити заздалегідь. Українці можуть самостійно перевірити дані про стаж онлайн через портал Пенсійного фонду або Дію, а також отримати довідку ОК-5.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Що таке страховий стаж

Страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який сплачувалися страхові внески в установленому розмірі.

Саме страховий стаж враховується під час визначення права на пенсію. Тому важливо періодично перевіряти, чи всі офіційні періоди роботи відображаються в системі Пенсійного фонду.

На вебпорталі ПФУ застрахована особа може переглянути інформацію про свій страховий стаж та заробітну плату. Для цього потрібно авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису.

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Як перевірити стаж через портал ПФУ

Після входу до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду можна переглянути персональні дані про страховий стаж.

ПФУ зазначає, що інформація про загальний страховий стаж доступна в профілі користувача в розділі зі страховими даними. Система відображає стаж, розрахований на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб, а для періодів до 1 січня 2004 року враховуються дані оцифрованої трудової книжки та інших документів про трудову діяльність.

Щоб отримати детальнішу інформацію, можна сформувати витяг з Реєстру застрахованих осіб. У ньому дані про набутий стаж доступні в розрізі місяців.

Як перевірити стаж через ОК-5

Ще один спосіб перевірити дані — отримати довідку ОК-5.

У ній міститься інформація про страховий стаж, заробіток, який враховуватиметься під час призначення пенсії, та сплату страхових внесків. ОК-5 формується за періоди, починаючи з 2000 року.

На порталі ПФУ для цього потрібно зайти в розділ "Комунікації з ПФУ", обрати "Запит на отримання електронних документів", а серед типів документів — довідку ОК-5. Після відправлення запиту сформований документ можна переглянути та завантажити в особистому кабінеті.

Отримати ОК-5 можна також онлайн через портал або застосунок Дія, а також через мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Що саме перевірити у своїх даних

Насамперед варто подивитися, чи відображаються всі періоди офіційної роботи. Якщо людина працювала офіційно, але відповідного періоду в даних немає, варто з'ясувати причину.

Також потрібно звернути увагу на інформацію про заробітну плату та страхові внески. Саме ці дані використовуються Пенсійним фондом для розрахунку страхового стажу та майбутньої пенсії.

Окрему увагу варто приділити періодам роботи до 1 січня 2004 року. Для них основним підтвердженням трудової діяльності є трудова книжка, а також можуть використовуватися інші документи. ПФУ радить завантажувати документи, що підтверджують такий стаж, до електронної трудової книжки.

Що робити, якщо стажу не вистачає або є помилка

Якщо в електронних даних відсутній певний період роботи, людині варто перевірити документи, які підтверджують трудову діяльність, та звернутися до Пенсійного фонду для уточнення інформації.

Важливо не відкладати таку перевірку до моменту оформлення пенсії. Чим раніше виявлена невідповідність, тим більше часу залишається на її виправлення та підтвердження необхідного періоду.

Перевірити свої дані можна без відвідування установи — через електронні сервіси Пенсійного фонду або Дію. Це дозволяє заздалегідь побачити, чи коректно відображається страховий стаж та інформація, яка може бути врахована під час майбутнього призначення пенсії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що помилки в трудовій книжці можуть ускладнити підтвердження пільгового стажу. У деяких випадках відсутні або неправильні записи можна підтвердити додатковими документами. Важливо заздалегідь перевірити дані, якщо від них залежить право на пенсію.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з серпня 2026 року діють нові правила підтвердження страхового стажу. Якщо потрібні відомості вже є в державних реєстрах, ПФУ не повинен вимагати від людини паперові документи повторно. За відсутності даних стаж у передбачених законом випадках можна підтвердити іншими документами або через суд.