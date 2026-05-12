Работодатели увольняют за неприезд на работу из-за отсутствия транспорта: законно ли это

Тысячи украинцев ежедневно пользуются общественным транспортом, чтобы доехать до работы. Но иногда автобусы или маршрутки могут отменить, и тогда транспортом работников обеспечивают работодатели. При этом у последних есть право уволить работника, который не прибыл на работу из-за отсутствия общественного транспорта.

Об этом стало известно из постановления Верховного Суда, передает Новини.LIVE.

Что произошло

Гражданин, который работал ветеринаром, в апреле 2024 года потерял работу из-за прогула без уважительных причин. Известно, что при трудоустройстве он договорился с работодателем, что будет приезжать на работу на служебной машине, поскольку расстояние от его дома до работы составляет 30 км, а общественный транспорт не курсирует. Но потом у него случился конфликт с руководством, после которого транспорт перестал приезжать.

Работник неоднократно письменно сообщал предприятие, что не может прибыть на работу из-за отсутствия транспорта. Он просил обеспечить его доставку, соблюдая условия договора. А после увольнения с работы обратился в суд и требовал:

признать незаконным и отменить приказ об увольнении;

восстановить его на работе;

взыскать средний заработок за время вынужденного прогула;

возместить ему моральный ущерб.

Что было дальше

Суд первой инстанции отказался удовлетворять иск из-за отсутствия доказательств существования договоренности о подвозе истца служебным транспортом. Также отмечалось, что работодатель не обязан предоставлять работнику транспорт.

Но Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск гражданина. Причина — отсутствие транспортного сообщения является объективным и независимым от воли работника обстоятельством, исключающим его вину в прогуле.

Точку же в этой истории поставил Верховный Суд: здесь отменили постановление Апелляционного суда, оставив в силе решение суда первой инстанции.

"При заключении договора, стороны согласовали место работы, которое является территориально удаленным от места жительства истца. Соглашаясь на такие условия без документального оформления вопроса подвоза, работник фактически взял на себя обязанность самостоятельно прибывать к рабочему месту", — говорится в постановлении.

В учреждении отметили, что уважительными являются обстоятельства с объективным характером, которые полностью исключают вину работника. А отсутствие муниципального или личного транспорта, вместе с нежеланием работодателя предоставлять служебную машину для нужд работника — это не уважительная причина, чтобы не приезжать на работу 3 недели.

"Поскольку факт отсутствия истца на работе в течение длительного времени (с 05 апреля по 29 апреля 2024 года) подтвержден актами и докладными служебными записками, а уважительность причин не доказана, работодатель имел право применить увольнение по п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины", — отмечается в документе.

Учитывая обстоятельства, увольнение работника за прогул — это не дискриминация, ведь истец не доказал, что действия работодателя были мотивированы определенным персональным признаком истца или в отношении других работников в подобной ситуации относились иначе.

