Рынок труда в Киеве: кого чаще всего ищут работодатели

Дата публикации 6 мая 2026 17:39
Работа в Киеве в 2026 году: как изменился рынок труда и кому трудоустроиться легче всего
Кошение травы, водитель, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Киевпастранс/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Структура рынка труда продолжает меняться под влиянием полномасштабной войны. Например, среди работодателей в Киеве сохраняется спрос на медсестер, уборщиков и работников по содержанию территорий. В то же время растет заинтересованность в женщинах, которые занимают места в "мужских профессиях".

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости в ответ на запрос Новини.LIVE.

Кого ищут работодатели в Киеве

Как отмечается, в период с января по апрель 2026 года работодатели разместили 8 400 вакансий, из которых 4 200 были актуальными по состоянию на конец апреля. Чаще всего работу в Киеве предлагают:

  • инженерам с различными специальностями;
  • монтажникам радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
  • водителям автотранспортных средств;
  • продавцам — консультантам;
  • поварам;
  • медсестрам и медбратьям;
  • продавцам продовольственных товаров.
    Ситуация на рынке труда в Киеве. Фото: Киевский городской центр занятости
    Ситуация на рынке труда в Киеве. Фото: Киевский городской центр занятости
Также работодатели нуждаются в уборщиках служебных помещений, рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями.

"Рынок труда столицы и в дальнейшем ориентирован на профессии, которые обеспечивают бесперебойную работу городской инфраструктуры, предприятий и сервисов", — рассказали в госструктуре.

Кем трудоустраиваются женщины

Украинки продолжают осваивать профессии, которые ранее считались сугубо "мужскими". Так, среди женщин, которые нашли работу в Киеве, есть такие, которые уже работают:

  • водителем автотранспортных средств;
  • водительницами трамваев;
  • охранницей.

Что с работой для ВПЛ

Среди ВПЛ в январе-апреле за трудоустройством обратились 1 500 граждан, и 335 удалось найти работу. Чаще всего переселенцы работают в сферах торговли, промышленности, госсекторе, медицине и образовании.

Какую среднюю зарплату предлагают киевлянам

По состоянию на 1 мая 2026 года средний уровень заработной платы в вакансиях находится на уровне 20 187 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Министерстве финансов недавно проинформировали о зарплатах чиновников. Так, за март деньги получили 165 400 человек, которые работали на государство. Больше всего платили в Антимонопольном комитете — 95 900 гривен, в НКРЭКУ — 95 300 гривен, в Счетной палате — 80 800 гривен.

Еще Новини.LIVE рассказывали о минимальных зарплатах в странах Европейского Союза. Самые высокие суммы платят в таких странах как Люксембург, Ирландия и Германия. Наименьшие суммы платят в Болгарии.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
