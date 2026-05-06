Работа в Киеве в 2026 году: как изменился рынок труда и кому трудоустроиться легче всего

Кошение травы, водитель, деньги в кошельке.

Структура рынка труда продолжает меняться под влиянием полномасштабной войны. Например, среди работодателей в Киеве сохраняется спрос на медсестер, уборщиков и работников по содержанию территорий. В то же время растет заинтересованность в женщинах, которые занимают места в "мужских профессиях".

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости в ответ на запрос Новини.LIVE.

Кого ищут работодатели в Киеве

Как отмечается, в период с января по апрель 2026 года работодатели разместили 8 400 вакансий, из которых 4 200 были актуальными по состоянию на конец апреля. Чаще всего работу в Киеве предлагают:

инженерам с различными специальностями;

монтажникам радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

водителям автотранспортных средств;

продавцам — консультантам;

поварам;

медсестрам и медбратьям;

продавцам продовольственных товаров.

Ситуация на рынке труда в Киеве. Фото: Киевский городской центр занятости

Также работодатели нуждаются в уборщиках служебных помещений, рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями.

"Рынок труда столицы и в дальнейшем ориентирован на профессии, которые обеспечивают бесперебойную работу городской инфраструктуры, предприятий и сервисов", — рассказали в госструктуре.

Кем трудоустраиваются женщины

Украинки продолжают осваивать профессии, которые ранее считались сугубо "мужскими". Так, среди женщин, которые нашли работу в Киеве, есть такие, которые уже работают:

водителем автотранспортных средств;

водительницами трамваев;

охранницей.

Что с работой для ВПЛ

Среди ВПЛ в январе-апреле за трудоустройством обратились 1 500 граждан, и 335 удалось найти работу. Чаще всего переселенцы работают в сферах торговли, промышленности, госсекторе, медицине и образовании.

Какую среднюю зарплату предлагают киевлянам

По состоянию на 1 мая 2026 года средний уровень заработной платы в вакансиях находится на уровне 20 187 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Министерстве финансов недавно проинформировали о зарплатах чиновников. Так, за март деньги получили 165 400 человек, которые работали на государство. Больше всего платили в Антимонопольном комитете — 95 900 гривен, в НКРЭКУ — 95 300 гривен, в Счетной палате — 80 800 гривен.

