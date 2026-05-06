Работа в Киеве в 2026 году: как изменился рынок труда и кому трудоустроиться легче всего

Рынок труда в Киеве: кого чаще всего ищут работодатели
Структура рынка труда продолжает меняться под влиянием полномасштабной войны. Например, среди работодателей в Киеве сохраняется спрос на медсестер, уборщиков и работников по содержанию территорий. В то же время растет заинтересованность в женщинах, которые занимают места в "мужских профессиях".
Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости в ответ на запрос Новини.LIVE.
Кого ищут работодатели в Киеве
Как отмечается, в период с января по апрель 2026 года работодатели разместили 8 400 вакансий, из которых 4 200 были актуальными по состоянию на конец апреля. Чаще всего работу в Киеве предлагают:
- инженерам с различными специальностями;
- монтажникам радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
- водителям автотранспортных средств;
- продавцам — консультантам;
- поварам;
- медсестрам и медбратьям;
- продавцам продовольственных товаров.
Ситуация на рынке труда в Киеве. Фото: Киевский городской центр занятости
Также работодатели нуждаются в уборщиках служебных помещений, рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями.
"Рынок труда столицы и в дальнейшем ориентирован на профессии, которые обеспечивают бесперебойную работу городской инфраструктуры, предприятий и сервисов", — рассказали в госструктуре.
Кем трудоустраиваются женщины
Украинки продолжают осваивать профессии, которые ранее считались сугубо "мужскими". Так, среди женщин, которые нашли работу в Киеве, есть такие, которые уже работают:
- водителем автотранспортных средств;
- водительницами трамваев;
- охранницей.
Что с работой для ВПЛ
Среди ВПЛ в январе-апреле за трудоустройством обратились 1 500 граждан, и 335 удалось найти работу. Чаще всего переселенцы работают в сферах торговли, промышленности, госсекторе, медицине и образовании.
Какую среднюю зарплату предлагают киевлянам
По состоянию на 1 мая 2026 года средний уровень заработной платы в вакансиях находится на уровне 20 187 гривен.
