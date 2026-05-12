Роботодавці звільняють за неприїзд на роботу через відсутність транспорту: чи законно це

Тисячі українців щодня користуються громадським транспортом, щоб доїхати до роботи. Та іноді автобуси чи маршрутки можуть скасувати, і тоді транспортом працівників забезпечують роботодавці. При цьому в останніх є право звільнити працівника, який не прибув на роботу через відсутність громадсього трансппорту.

Про це стало відомо з ухвали Верховного Суду, передає Новини.LIVE.

Що сталося

Громадянин, який працював ветеринаром, у квітні 2024 року втратив роботу за прогул без поважних причин. Відомо, що під час працевлаштування він домовився з роботодавцем, що приїжджатиме на роботу на службовій автівці, оскільки відстань від його дому до робити становить 30 км, а громадський транспорт не курсує. Та згодом у нього стався конфлікт з керівництвом, після якого транспорт перестав приїжджати.

Працівник неодноразово письмово повідомляв підприємство, що не може прибути на роботу через відсутність транспорту. Він просив забезпечити його доставку, дотримуючись умов договору. А після звільнення з роботи звернувся до суду та вимагав:

визнати незаконним та скасувати наказ про звільнення;

поновити його на роботі;

стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу;

відшкодувати йому моральну шкоду.

Що було далі

Суд першої інстанції відмовився задовольняти позов через відсутність доказів існування домовленості щодо підвезення позивача службовим транспортом. Також наголошувалося, що роботодавець не зобов’язаний надавати працівнику транспорт.

Натомість Апеляційний суд скасував рішення суду першої інастанції та задовольнив позов громадянина. Причина — відсутність транспортного сполучення є об’єктивною та незалежною від волі працівника обставиною, що виключає його вину у прогулі.

Крапку ж у цій історії поставив Верховний Суд: тут скасували постанову Апеляційного суду, залишивши у силі рішення суду першої інстанції.

"При укладенні договору, сторони узгодили місце роботи, яке є територіально віддаленим від місця проживання позивача. Погоджуючись на такі умови без документального оформлення питання підвезення, працівник фактично взяв на себе обов’язок самостійно прибувати до робочого місця", — йдеться в постанові.

В установі наголосили, що поважними є обставини з об’єктивним характером, які повністю виключають вину працівника. Натомісь відсутність муніципального чи особистого транспорту, разом з небажанням роботодавця надавати службову машину для потреб працівника — це не поважна причина, щоб не приїжджати на роботу 3 тижні.

"Оскільки факт відсутності позивача на роботі протягом тривалого часу (з 05 квітня до 29 квітня 2024 року) підтверджений актами та доповідними службовими записками, а поважність причин не доведена, роботодавець мав право застосувати звільнення за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України", — зазначається в документі.

Зважаючи на обставини, звільнення працівника за прогул — це не дискримінація, адже позивач не довів, що дії роботодавця були вмотивовані певною персональною ознакою позивача або щодо інших працівників у подібній ситуації ставилися інакше.

