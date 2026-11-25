Человек держит банковскую карту в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине предлагают усилить контроль за лицами, уклоняющимися от уплаты алиментов. Проверки могут касаться не только счетов самих неплательщиков, но и банковских карт родственников и других лиц, через которых они могут скрывать доходы. Также инициатива предусматривает государственные выплаты детям вместо должников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на электронную петицию №41/011392-26.

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Могут ли проверять карты родственников должников

Автор петиции Наталья Маликова предлагает предоставить исполнительной службе, налоговой и Пенсионному фонду право анализировать движение средств и крупные расходы по банковским картам людей, задолжавших алименты.

Если появятся признаки сокрытия доходов, проверки предлагается распространять и на счета других людей. Речь идет о родственниках или знакомых, через которых неплательщик может получать неофициальную зарплату или скрывать собственные финансовые поступления.

Отдельно инициатор обращает внимание на работодателей, которые помогают должникам уклоняться от полноценных выплат. В частности, предлагается ввести ответственность за фиктивное оформление работников на минимальную зарплату, если фактически они получают больше.

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Государство может выплачивать алименты вместо должника

Еще одно предложение касается государственного гарантирования алиментов. Автор петиции хочет ввести автоматические выплаты ребенку после первого пропущенного платежа, но не позднее чем через два месяца.

При этом помощь не должна зависеть от доходов или имущества того из родителей, с кем проживает ребенок. Если неплательщик будет перечислять только часть установленной суммы, государство должно компенсировать разницу, а впоследствии взыскать эти деньги с должника.

Также предлагается разрешить уведомлять о неуплате алиментов через приложение Дия или ЦНАП уже после первого месяца просрочки. Для этого не потребуется предварительно обращаться в суд, а документы не придется обновлять каждые шесть месяцев.

Какие еще изменения предлагаются для должников

Инициатива предусматривает регулярный пересмотр дел лиц, находящихся в реестре должников более 12 месяцев. Такие производства предлагается автоматически пересматривать каждые полгода.

Для трудоспособных безработных неплательщиков планируется ввести обязательные программы трудоустройства или переквалификации через службу занятости. За отказ от участия в таких программах могут предусмотреть санкции.

Кроме того, детям, которые длительное время не получают алименты, предлагают предоставить доступ к бесплатным государственным и коммунальным кружкам, спортивным секциям, летним лагерям и образовательным ваучерам.

Будут ли введены новые проверки в Украине

На данный момент все перечисленные меры являются предложениями автора электронной петиции, а не утвержденными изменениями в законодательстве. Чтобы Кабинет Министров рассмотрел обращение, оно должно набрать 25 000 подписей.

По состоянию на 25 ноября петицию поддержали 179 человек. До завершения сбора подписей оставалось 91 день.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что деньги могут застрять в банкомате при пополнении карты. В такой ситуации клиент имеет право обратиться в банк и потребовать проверки операции. Даже без чека можно попытаться вернуть всю внесенную сумму.

Также мы писали, что алименты могут взиматься с боевых и дополнительных вознаграждений военнослужащих. В расчет включаются регулярные выплаты в размере 30 000, 50 000 и 100 000 гривен. В то же время отдельные единовременные пособия и компенсации не входят в алиментную базу.