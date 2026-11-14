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Главная Финансы Алименты с военнослужащего: минимальные и максимальные суммы в 2026 году

Алименты с военнослужащего: минимальные и максимальные суммы в 2026 году

Ua ru
14 ноября 2026 09:55
Алименты с военнослужащего в 2026 году: сколько денег могут удерживать на ребенка Reuters
Военный с ребенком. Фото: Reuters

Военнослужащие, как и другие родители в Украине, обязаны обеспечивать своих детей материально. В 2026 году выплаты зависят от количества детей, их возраста и доходов плательщика. При этом алименты могут взиматься непосредственно из денежного довольствия военнослужащего, в частности из окладов, надбавок и премий, которые он получает во время службы.

О том, какие суммы алиментов могут взыскиваться с доходов военнослужащего, рассказывают Новини.LIVE.

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Сколько алиментов могут взыскивать с военнослужащего в 2026 году

Размер алиментов, как пояснили специалисты "Гончаренко Центра", зависит от количества детей, на содержание которых военнослужащий должен выплачивать средства.

Если родители не договорились о сумме добровольно, суд может определить ее в виде доли от дохода плательщика.

В частности, предусмотрены следующие доли:

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  • на одного ребенка — 1/4 дохода;
  • на двоих детей — 1/3 дохода;
  • на троих и более детей — 1/2 дохода.

Если алименты назначены на нескольких детей, установленная сумма распределяется между ними поровну.

Минимальные и максимальные алименты на ребенка в 2026 году

В 2026 году размер алиментов зависит также от возраста ребенка. Законодательство предусматривает гарантированный и рекомендуемый минимум, а также максимальную сумму, которую могут взыскать в приказном производстве.

Гарантированный минимальный размер алиментов составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В 2026 году это:

  • 1 408,50 грн — на ребенка до 6 лет;
  • 1 756 грн — на ребенка от 6 до 18 лет.

Рекомендуемый минимум равен полному прожиточному минимуму:

  • 2 817 грн — для детей до 6 лет;
  • 3 512 грн — для детей от 6 до 18 лет.

Максимальный размер алиментов в приказном производстве составляет десять прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

Это:

  • 28 170 грн — на ребенка до 6 лет;
  • 35 120 грн — на ребенка от 6 до 18 лет.

Окончательную сумму суд определяет с учетом потребностей ребенка и материального положения обоих родителей.

Если совершеннолетний ребенок продолжает обучение и нуждается в материальной помощи, родители могут быть обязаны содержать его до 23 лет.

Это право предусмотрено законодательством при условии, что ребенок учится и не может самостоятельно обеспечивать себя.

Размер алиментов в таком случае определяет суд. Он зависит от потребностей ребенка и финансовых возможностей родителей.

В 2026 году сумма выплат может составлять от 1 514 до 30 280 грн.

С каких доходов военнослужащего взимаются алименты

Правила взыскания алиментов с военнослужащих такие же, как и для других родителей. Основные требования определены Семейным кодексом Украины, Законом "Об исполнительном производстве" и постановлением Кабинета Министров Украины № 146 от 26 февраля 1993 года, говорится в разъяснении Министерства обороны Украины.

Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ также регулируется приказами МОУ № 260 от 7 июня 2018 года и № 316 от 15 мая 2013 года.

Алименты могут удерживаться из денежного довольствия и других регулярных выплат, которые военнослужащий получает во время службы.

К доходам, с которых могут взиматься алименты, относятся:

  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • ежемесячная надбавка за выслугу лет;
  • постоянные надбавки, доплаты и повышения оклада;
  • премии;
  • дополнительные вознаграждения, выплачиваемые регулярно.

Если суд назначил алименты в процентах от дохода, соответствующая доля рассчитывается из общей суммы денежного обеспечения после удержания налогов и сборов.

Таким образом, алименты могут взиматься не только с основного оклада военнослужащего, но и с других выплат, входящих в алиментную базу в соответствии с законодательством.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для военных хотят изменить правила декларирования доходов. Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду Владимир Зеленский. Документ предлагает оставить отсрочку для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, а для военнослужащих тыловых и административных подразделений предусмотреть декларирование в обычные сроки.

Также Новини.LIVE писали, какие минимальные выплаты получат военные в ноябре. Размер денежного довольствия зависит от должности, звания, выслуги лет и условий службы. Наименьшие суммы предусмотрены для новобранцев, проходящих подготовку в учебных центрах.

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Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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