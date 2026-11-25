Людина тримає банківську картку в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні пропонують посилити контроль за людьми, які ухиляються від сплати аліментів. Перевірки можуть стосуватися не лише рахунків самих неплатників, а й банківських карток родичів та інших осіб, через яких вони можуть приховувати доходи. Також ініціатива передбачає державні виплати дітям замість боржників.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на електронну петицію №41/011392-26.

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Чи можуть перевіряти картки родичів боржників

Авторка петиції Наталія Малікова пропонує надати виконавчій службі, податковій та Пенсійному фонду право аналізувати рух коштів і великі витрати на банківських картках людей, які заборгували аліменти.

Якщо з'являться ознаки приховування доходів, перевірки пропонують поширювати й на рахунки інших людей. Йдеться про родичів або знайомих, через яких неплатник може отримувати неофіційну зарплату чи приховувати власні фінансові надходження.

Окремо ініціаторка звертає увагу на роботодавців, які допомагають боржникам уникати повноцінних виплат. Зокрема, пропонується запровадити відповідальність за фіктивне оформлення працівників на мінімальну зарплату, якщо фактично вони отримують більше.

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Держава може платити аліменти замість боржника

Ще одна пропозиція стосується державного гарантування аліментів. Авторка петиції хоче запровадити автоматичні виплати дитині після першого пропущеного платежу, але не пізніше ніж за два місяці.

При цьому допомога не повинна залежати від доходів або майна того з батьків, із ким проживає дитина. Якщо неплатник перераховуватиме лише частину встановленої суми, держава має компенсувати різницю, а згодом стягнути ці гроші з боржника.

Також пропонується дозволити повідомляти про несплату аліментів через Дію або ЦНАП уже після першого місяця прострочення. Для цього не потрібно буде попередньо звертатися до суду, а документи не доведеться поновлювати кожні шість місяців.

Які ще зміни пропонують для боржників

Ініціатива передбачає регулярний перегляд справ людей, які перебувають у реєстрі боржників понад 12 місяців. Такі провадження пропонують автоматично перевіряти кожні пів року.

Для працездатних безробітних неплатників хочуть запровадити обов'язкові програми працевлаштування або перекваліфікації через службу зайнятості. За відмову від участі в таких програмах можуть передбачити санкції.

Крім того, дітям, які тривалий час не отримують аліментів, пропонують надати доступ до безоплатних державних і комунальних гуртків, спортивних секцій, літніх таборів та освітніх ваучерів.

Чи діятимуть нові перевірки в Україні

Наразі всі перелічені заходи є пропозиціями авторки електронної петиції, а не затвердженими змінами до законодавства. Щоб Кабінет Міністрів розглянув звернення, воно має набрати 25 000 підписів.

Станом на 25 листопада петицію підтримали 179 осіб. До завершення збору підписів залишався 91 день.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що гроші можуть застрягти в банкоматі під час поповнення картки. У такій ситуації клієнт має право звернутися до банку та вимагати перевірки операції. Навіть без чека можна спробувати повернути всю внесену суму.

Також ми писали, що аліменти можуть стягувати з бойових та додаткових винагород військовослужбовців. До розрахунку включають регулярні виплати у розмірі 30 000, 50 000 та 100 000 гривень. Водночас окремі одноразові допомоги й компенсації не входять до аліментної бази.