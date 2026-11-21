Человек с картой и кошельком у банкомата. Фото: Новини.LIVE

При пополнении банковской карты можно столкнуться с неприятной ситуацией. Бывает, что банкомат принял деньги, но средства на счет так и не поступили. Причиной может быть технический сбой, из-за которого операция осталась незавершенной. В таком случае клиент имеет право обратиться в банк и потребовать проверки. Вернуть средства можно даже при отсутствии чека.

Что нужно сделать и сколько времени это займет, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

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Что делать, если банкомат съел деньги

Если после внесения наличных банкомат выдал ошибку, а деньги на карту не поступили, сначала проверьте баланс в банковском приложении. Возможно, информация о пополнении еще не обновилась. Если зачисления нет, нужно зафиксировать все детали операции.

Для этого:

Сохраните чек, если банкомат его выдал. Сфотографируйте сообщение об ошибке на экране. Запишите адрес и номер банкомата. Зафиксируйте точную сумму, дату и время внесения денег.

Даже если банкомат не выдал чек, деньги все равно можно попытаться вернуть. Главное — сохранить другие доказательства и сообщить банку о проблеме.

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Куда обращаться, чтобы вернуть деньги

После неудачного пополнения необходимо обратиться в банк, выпустивший карту. Это касается и случаев, когда деньги вносились через банкомат другого финансового учреждения.

Во время разговора с сотрудником банка объясните, где именно проводили операцию, какую сумму внесли и что произошло после этого. Обязательно попросите зарегистрировать официальное заявление на проверку. Также нужно узнать:

номер зарегистрированного обращения;

нужно ли дополнительное письменное заявление;

когда ожидать результатов проверки;

как банк сообщит о своем решении.

Если проблему не удалось решить по телефону, можно подать письменное обращение через официальные каналы банка или непосредственно в отделении.

Сколько времени занимает возврат денег банком

После получения обращения банк проверяет, что произошло во время пополнения карты. Для этого специалисты изучают информацию об операции, технические данные банкомата и результаты инкассации. Так можно выяснить, остались ли в устройстве деньги, которые система не зачислила клиенту.

Единого срока возврата для всех банков нет. Например, в ПриватБанке в отдельных случаях технического сбоя деньги могут вернуть на счет в течение пяти рабочих дней. По обращению клиента проверку могут ускорить.

Куда обращаться, если банк затягивает с возвратом

Если банк не спешит с проверкой, игнорирует обращение или отказывает в возврате денег, клиент может подать жалобу в Национальный банк Украины. Для этого желательно подготовить:

копию обращения в банк;

ответ банка, если он имеется;

чек или фотографии с места проведения операции;

адрес и номер банкомата;

другие подтверждения неудачного пополнения.

Подать жалобу можно через официальный сайт НБУ.

Ранее Новини.LIVE писали, о чем должны сообщать клиенты ПриватБанка. При обновлении анкеты необходимо учесть переводы на все карты банка, кроме перемещения денег между собственными счетами. Если поступления превысят заявленный уровень, банк может заблокировать счет до проверки происхождения средств.

Также Новини.LIVE рассказывали, за какие карты ПриватБанк взимает до 149 гривен в ноябре. Комиссия зависит от дизайна и оформления: обычные карты для выплат бесплатны, а варианты с фотографией и индивидуальным дизайном стоят дороже. С 1 января 2027 года банк также планирует ввести плату за доставку перевыпущенных карт.