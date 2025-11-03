Выплаты от ЮНИСЕФ — еще больше семей с детьми получат помощь на зиму

Эвакуация из Северска. Фото: AP

В 2025 году украинцы получат денежную помощь на самые насущные зимние потребности от представительства ведущей организации в мире, защищающей права и интересы детей и молодежи, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)/UNICEF Ukraine. Это стало возможно благодаря выделенным Европейским Союзом (ЕС) дополнительным средствам в размере 5 млн евро.

Решение ЕС о предоставлении больше средств ЮНИСЕФ

Как отмечается, Евросоюз предоставит ЮНИСЕФ дополнительные 5 млн евро для финансирования критически важных потребностей уязвимых семей с детьми из украинских прифронтовых регионов.

Благодаря новой сумме средств совокупный вклад ЕС в гуманитарную сферу ЮНИСЕФ в рамках чрезвычайного реагирования с февраля 2022 года достигнет 84 млн евро.

"ЕС поддерживает народ Украины, особенно наиболее уязвимых детей и семей, проживающих в прифронтовых районах. Эта поддержка накануне зимы является частью нашего более широкого обязательства убедиться, что жизненно важные услуги, необходимые для выживания и благополучия, будут оставаться доступными для тех, кто нуждается в них больше всего", — сообщили в Офисе гуманитарной помощи Евросоюза в Украине.

На какие нужды направят зимнюю помощь

Дополнительный денежный взнос от ЕС для ЮНИСЕФ планируют направить на следующие нужды:

Предоставление денежной помощи для более 2,7 тыс. семей с детьми, проживающих в 10-20 км от линии фронта на покрытие финансовых расходов на отопление и электроэнергию во время отопительного сезона. Обеспечение комплексного сопровождения случаев для наиболее уязвимых семей, куда будет входить психологическая поддержка и психосоциальные сервисы для украинских детей из зоны риска, в частности после российских атак, эвакуации. На покрытие расходов по осуществлению капитального ремонта и восстановления инфраструктуры водоснабжения, санитарии и отопления для обеспечения непрерывности предоставления базовых услуг для 1,75 млн граждан. На оперативное восстановление учебных заведений, получивших повреждения в результате атак, для возвращения около 4,5 тыс. детей к школьному образованию в формате очного/смешанного обучения. Также в 45 учебных пространствах оборудуют безопасные для детей укрытия.

По информации UNICEF Ukraine, в конце октября уже более 37 тысяч домохозяйств, где есть дети, получили зимнюю финпомощь из населенных пунктов вблизи линии фронта.

