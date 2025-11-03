Видео
Деньги от ЮНИСЕФ на зиму — кто еще из семей получит помощь

Деньги от ЮНИСЕФ на зиму — кто еще из семей получит помощь

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 13:00
обновлено: 13:01
Выплаты от ЮНИСЕФ — еще больше семей с детьми получат помощь на зиму
Эвакуация из Северска. Фото: AP

В 2025 году украинцы получат денежную помощь на самые насущные зимние потребности от представительства ведущей организации в мире, защищающей права и интересы детей и молодежи, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)/UNICEF Ukraine. Это стало возможно благодаря выделенным Европейским Союзом (ЕС) дополнительным средствам в размере 5 млн евро.

Об этом информирует пресс-центр организации в Facebook.

Читайте также:

Решение ЕС о предоставлении больше средств ЮНИСЕФ

Как отмечается, Евросоюз предоставит ЮНИСЕФ дополнительные 5 млн евро для финансирования критически важных потребностей уязвимых семей с детьми из украинских прифронтовых регионов.

Благодаря новой сумме средств совокупный вклад ЕС в гуманитарную сферу ЮНИСЕФ в рамках чрезвычайного реагирования с февраля 2022 года достигнет 84 млн евро.

"ЕС поддерживает народ Украины, особенно наиболее уязвимых детей и семей, проживающих в прифронтовых районах. Эта поддержка накануне зимы является частью нашего более широкого обязательства убедиться, что жизненно важные услуги, необходимые для выживания и благополучия, будут оставаться доступными для тех, кто нуждается в них больше всего", — сообщили в Офисе гуманитарной помощи Евросоюза в Украине.

На какие нужды направят зимнюю помощь

Дополнительный денежный взнос от ЕС для ЮНИСЕФ планируют направить на следующие нужды:

  1. Предоставление денежной помощи для более 2,7 тыс. семей с детьми, проживающих в 10-20 км от линии фронта на покрытие финансовых расходов на отопление и электроэнергию во время отопительного сезона.
  2. Обеспечение комплексного сопровождения случаев для наиболее уязвимых семей, куда будет входить психологическая поддержка и психосоциальные сервисы для украинских детей из зоны риска, в частности после российских атак, эвакуации.
  3. На покрытие расходов по осуществлению капитального ремонта и восстановления инфраструктуры водоснабжения, санитарии и отопления для обеспечения непрерывности предоставления базовых услуг для 1,75 млн граждан.
  4. На оперативное восстановление учебных заведений, получивших повреждения в результате атак, для возвращения около 4,5 тыс. детей к школьному образованию в формате очного/смешанного обучения. Также в 45 учебных пространствах оборудуют безопасные для детей укрытия.

По информации UNICEF Ukraine, в конце октября уже более 37 тысяч домохозяйств, где есть дети, получили зимнюю финпомощь из населенных пунктов вблизи линии фронта.

Ранее мы писали о том, что в одном из регионов гражданам предоставят финпомощь на зиму. Средства предусмотрены на оплату коммунуслуг по отоплению.

Также сообщалось, что в одном из городов доступна помощь для уязвимых категорий граждан от организации UNHCR Ukraine. Размер выплат для каждого из семьи составляет 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги финансы денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
