Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от Каритас — кто получит 19 тыс. грн на дрова

Денежная помощь от Каритас — кто получит 19 тыс. грн на дрова

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 13:00
обновлено: 13:07
Выплаты на дрова в 19 тыс. грн — где доступна новая зимняя программа от Каритас
Женщина держит дрова. Фото: Freepik

В одном из украинских регионов, который регулярно подвергается обстрелам РФ, стартовал новый проект оказания помощи на зимний период 2025-2026 годов. Он предусматривает поддержку как в денежной, так и в натуральной форме.

Об этом информирует пресс-центр благотворительного фонда "Каритас Запорожье" в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Кто и где сможет получить зимнюю помощь от Каритас

Как отмечается, речь идет о старте проекта под названием "Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме, 2025-2026 pp.", который реализуют в Запорожской области.

В его рамках предусматривается оказание помощи для жителей таких районов на холодный период:

  1. На твердое топливо в денежной форме в размере 19,4 тыс. грн — в Долинской и Новониколаевской громаде;
  2. Твердое топливо в натуральной форме дрова — в Запорожье;
  3. Денежная помощь на оплату коммунальных услуг — в Запорожском районе.

На помощь смогут рассчитывать приоритетно уязвимые группы граждан, которые имеют острые потребности в зимний период:

  • одинокая мать или отец (опекун) несовершеннолетних детей;
  • беременные женщины или матери, кормящие детей до трех лет;
  • граждане с серьезными/хроническими болезнями (есть справки);
  • лица с инвалидностью всех групп и инвалидностью с детства (есть документы);
  • многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей);
  • одинокие граждане пожилого возраста (от 60 лет).
допомога українцям
Объявление. Источник: БФ "Каритас Запорожье"

Как будут оказывать помощь и другие нюансы

Организаторы сообщают, что будут оказывать помощь жителям Запорожской области в соответствии со списками, сформированными местными властями.

Однако поддержку не окажут в случае:

  • если домохозяйство ранее получило подобную помощь от другой организации;
  • если заявитель уже получает госпомощь (домохозяйства могут потерять субсидию, если получат благотворительную помощь).

"Бенефициар, который получил помощь в денежной форме, обязан отчитаться о целевом использовании средств (чеки о приобретении твердого топлива и квитанции об оплате коммунальных услуг)", — говорится в сообщении.

Все детали по реализации программы можно уточнить по номеру горячей линии (Пн-Пт 9:30-16:00): 0800336734.

Ранее мы писали, кто сможет получить денежную помощь от UNHCR Ukraine в ноябре. Речь идет о начислении каждому из семьи по 10,8 тыс. грн.

Также мы рассказывали, где в Украине реализуют новый "зимний проект" по оказанию поддержки во время холодного сезона. Речь идет о выплатах на оплату счетов по отоплению.

выплаты финансовая помощь деньги дрова денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации