Выплаты на дрова в 19 тыс. грн — где доступна новая зимняя программа от Каритас

Женщина держит дрова. Фото: Freepik

В одном из украинских регионов, который регулярно подвергается обстрелам РФ, стартовал новый проект оказания помощи на зимний период 2025-2026 годов. Он предусматривает поддержку как в денежной, так и в натуральной форме.

Об этом информирует пресс-центр благотворительного фонда "Каритас Запорожье" в соцсети Facebook.

Кто и где сможет получить зимнюю помощь от Каритас

Как отмечается, речь идет о старте проекта под названием "Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме, 2025-2026 pp.", который реализуют в Запорожской области.

В его рамках предусматривается оказание помощи для жителей таких районов на холодный период:

На твердое топливо в денежной форме в размере 19,4 тыс. грн — в Долинской и Новониколаевской громаде; Твердое топливо в натуральной форме дрова — в Запорожье; Денежная помощь на оплату коммунальных услуг — в Запорожском районе.

На помощь смогут рассчитывать приоритетно уязвимые группы граждан, которые имеют острые потребности в зимний период:

одинокая мать или отец (опекун) несовершеннолетних детей;

беременные женщины или матери, кормящие детей до трех лет;

граждане с серьезными/хроническими болезнями (есть справки);

лица с инвалидностью всех групп и инвалидностью с детства (есть документы);

многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей);

одинокие граждане пожилого возраста (от 60 лет).

Объявление. Источник: БФ "Каритас Запорожье"

Как будут оказывать помощь и другие нюансы

Организаторы сообщают, что будут оказывать помощь жителям Запорожской области в соответствии со списками, сформированными местными властями.

Однако поддержку не окажут в случае:

если домохозяйство ранее получило подобную помощь от другой организации;

если заявитель уже получает госпомощь (домохозяйства могут потерять субсидию, если получат благотворительную помощь).

"Бенефициар, который получил помощь в денежной форме, обязан отчитаться о целевом использовании средств (чеки о приобретении твердого топлива и квитанции об оплате коммунальных услуг)", — говорится в сообщении.

Все детали по реализации программы можно уточнить по номеру горячей линии (Пн-Пт 9:30-16:00): 0800336734.

