Выплаты для пенсионеров от УВКБ ООН — кто и где получит осенью 2025 года

Денежная помощь УВКБ ООН — кому доступна из пенсионеров осенью
В Украине некоторые пожилые люди, лица с инвалидностью и другие уязвимые категории населения смогут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) осенью 2025 года. Выплаты будут доступны в одной из украинских прифронтовых громад.
Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram.
Кому предусмотрена финпомощь УВКБ ООН
Согласно условиям программы, речь идет о предоставлении каждому из семьи по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн за трехмесячный период) в Сумской области. Выплаты предусмотрены для тех, кто был вынужден перемещаться по стране из-за российской агрессии.
Заявки на помощь будут принимать от таких групп населения:
- Внутренних переселенцев, которые либо прибыли в громаду из опасного региона, или вернулись на свой адрес после выезда (не более чем полгода назад).
- Граждан, которые вернулись из-за границы в Украину после выезда в начале полномасштабной войны.
Право на выплаты предоставят тем, кто относится к таким категориям:
- неполные семьи, где мать или отец самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей/в семье есть граждане старшего возраста (более 55 лет);
- лица пожилого возраста, которые возглавляют домохозяйство;
- люди старшего возраста воспитывают детей до 18 лет;
- граждане, у которых диагностированы тяжелые болезни или инвалидность.
Среди ключевых требований:
- не получали до этого подобную поддержку от украинских/международных фондов за предыдущие три месяца;
- ежемесячный доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн.
Правила регистрации в программе финпомощи
По данным организации, регистрация на денежную помощь открыта на понедельник, 17 ноября, в Ахтырской громаде Сумской области в телефонном режиме.
"Открыта запись в очередь для приема в г. Ахтырка... Регистрация происходит по номеру телефона 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали о реализации проекта от фонда "Каритас Украина", предусматривающего поддержку бизнеса. Выплаты гражданам могут составлять 43 тыс. грн.
Также мы рассказывали, что в одном из регионов действует программа по предоставлению финпомощи для ВПЛ. Заявители получат поддержку на шесть месяцев.
Читайте Новини.LIVE!