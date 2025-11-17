Выплаты для пенсионеров от УВКБ ООН — кто и где получит осенью 2025 года

Человек преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые пожилые люди, лица с инвалидностью и другие уязвимые категории населения смогут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) осенью 2025 года. Выплаты будут доступны в одной из украинских прифронтовых громад.

Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Кому предусмотрена финпомощь УВКБ ООН

Согласно условиям программы, речь идет о предоставлении каждому из семьи по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн за трехмесячный период) в Сумской области. Выплаты предусмотрены для тех, кто был вынужден перемещаться по стране из-за российской агрессии.

Заявки на помощь будут принимать от таких групп населения:

Внутренних переселенцев, которые либо прибыли в громаду из опасного региона, или вернулись на свой адрес после выезда (не более чем полгода назад). Граждан, которые вернулись из-за границы в Украину после выезда в начале полномасштабной войны.

Право на выплаты предоставят тем, кто относится к таким категориям:

неполные семьи, где мать или отец самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей/в семье есть граждане старшего возраста (более 55 лет);

лица пожилого возраста, которые возглавляют домохозяйство;

люди старшего возраста воспитывают детей до 18 лет;

граждане, у которых диагностированы тяжелые болезни или инвалидность.

Среди ключевых требований:

не получали до этого подобную поддержку от украинских/международных фондов за предыдущие три месяца;

ежемесячный доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн.

Правила регистрации в программе финпомощи

По данным организации, регистрация на денежную помощь открыта на понедельник, 17 ноября, в Ахтырской громаде Сумской области в телефонном режиме.

"Открыта запись в очередь для приема в г. Ахтырка... Регистрация происходит по номеру телефона 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о реализации проекта от фонда "Каритас Украина", предусматривающего поддержку бизнеса. Выплаты гражданам могут составлять 43 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в одном из регионов действует программа по предоставлению финпомощи для ВПЛ. Заявители получат поддержку на шесть месяцев.